Augusto Picco: "Hicimos todo para poder ganarlo"

Augusto Picco lamentó el empate sin goles ante Temperley. El volante consideró que Patronato hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

Augusto Picco terminó el partido con una sensación difícil de disimular. Patronato empató 0 a 0 como local ante Temperley, sumó un punto en su pelea por escapar definitivamente de la zona baja de la Primera Nacional, pero para el mediocampista el resultado quedó lejos de reflejar lo sucedido durante los 90 minutos.

“Creo que hicimos los méritos para ganar el partido, así que nos vamos con mucha calentura. Mucha bronca porque creo que hicimos todo para poder ganarlo”, expresó Picco después del encuentro, en rueda de prensa.

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El análisis del empate de Patronato ante el Gasolero

El volante entendió que el Rojinegro generó las situaciones necesarias para quedarse con la victoria y destacó especialmente lo realizado durante el segundo tiempo. “Por cuestiones, por detallecitos no se nos dio, pero creo que las situaciones las creamos y el equipo jugó todo el segundo tiempo en el campo rival”, agregó.

El análisis del mediocampista marcó una clara diferencia entre las dos etapas. Patronato no encontró en el primer tiempo la misma fluidez que mostró después del descanso, aunque Picco relativizó el dominio de Temperley y reconoció que el rival también tuvo sus argumentos.

“Fueron dos tiempos diferentes. Sabemos que el rival juega y que tiene buenos jugadores. Por alguna desatención nos complicaron, pero no fue más que eso. En el segundo tiempo creo que fue todo nuestro”, sostuvo.

La reacción del equipo tuvo un valor adicional porque se produjo en un contexto complicado. Las lesiones obligaron a Marcelo Fuentes a realizar modificaciones y Patronato debió reacomodarse sobre la marcha. Para Picco, haber mantenido el orden fue una de las cuestiones positivas que dejó la tarde en el Grella. “Eso es clave en los momentos difíciles, mantener el orden, porque si no estos rivales te lo hacen pagar. Es algo a destacar del equipo”, remarcó.

Ante la consulta sobre las dificultades que tiene Patronato para generar juego, el mediocampista rechazó que el equipo no haya producido fútbol frente a Temperley. Mencionó las intervenciones del arquero visitante Ezequiel Mastrolía, algunas chances dentro del área y también dos acciones en las que, desde su posición, entendió que pudo haber penal.

“Hoy generamos, tuvimos situaciones, el arquero sacó un par de pelotas y tuvimos un par ahí picando adentro del área que no pudimos resolver. Tuvimos dos jugadas dudosas que, para mi punto de vista, son penal. Pero no vamos a caer en esa excusa”, afirmó.

El valor del punto cosechado ante Temperley

El empate, además, tuvo un dato que permitió mirar la tabla con algo más de alivio. Chacarita, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia, perdió y Patronato mantuvo la diferencia sobre el Funebrero. Sin embargo, Picco dejó en claro que el resultado no conformó.

“Estoy muy caliente porque nosotros queríamos ganar. Creo que el equipo mereció ganar. Después, viendo con el diario del lunes, Chacarita perdió y nosotros sumamos un punto y sigue estando la diferencia. El punto no era lo ideal, pero mientras esa ventaja esté, vamos a ir trabajando”, manifestó.

La próxima estación será Chicago, en un partido que adquiere una importancia especial por el momento de la temporada. Picco apuesta a repetir la personalidad mostrada en Mendoza ante Deportivo Maipú.

“Como lo venimos haciendo, como lo demostramos el otro día en Maipú, que jugamos contra un gran rival y el equipo se plantó de igual a igual. Creo que esa es la forma”, señaló.

Una cinta con sentimiento para Augusto Picco

La tarde también tuvo un significado especial para Picco. La lesión de Gabriel Díaz, quien se perderá lo que resta de la temporada, hizo que el mediocampista heredara la cinta de capitán.

Lejos de apropiarse simbólicamente del brazalete, Picco se encargó primero de remarcar que la capitanía pertenece a Gabriel Díaz. “Primero que nada, déjame mandarle un saludo. Él ya sabe que tiene todo el apoyo nuestro. Gaby Díaz, la capitanía es de él. Me tocó a mí en este partido, eso no quiere decir nada”, aclaró.

Y luego sí apareció el orgullo por una escena que tiene un fuerte componente emocional: un futbolista surgido de la institución llevando la cinta del primer equipo en el Grella.

“Estoy muy contento, muy orgulloso, la verdad, de haber salido de acá y hoy ser el capitán del primer equipo. Me pone muy contento, pero se va un poco opacado por no poder ganar, que era lo que necesitábamos”, confesó.

Picco también lamentó la cantidad de lesiones que sufrió Patronato durante una temporada particularmente exigente. La baja de Gabriel Díaz se suma a una lista que el propio jugador calificó como inusual por la cantidad de lesiones óseas.

“Este año la cantidad de lesiones óseas es increíble. Tuvimos mucha mala suerte, muchas lesiones feas. Pero el equipo se repone, el grupo está fuerte, unido y vamos a dar pelea hasta el final”, aseguró.

Sobre el arbitraje de Bruno Amiconi, Picco fue mesurado. Consideró que hubo una acción polémica en el primer tiempo que pudo haber derivado en la expulsión de un futbolista de Temperley, aunque entendió los argumentos del árbitro.

“Es una jugada muy dudosa. Él dice que primero toca la pelota y que el pie va de abajo hacia arriba, así que son argumentos válidos. En general, salvo lo que yo digo de mi punto de vista que fue penal, creo que tuvo un arbitraje correcto”, concluyó.

Patronato dejó dos puntos en el camino según la mirada de Picco, pero conservó una diferencia que puede resultar decisiva en el tramo final del campeonato. La bronca por no ganar quedó expuesta. Ahora, el desafío será transformar esa frustración en combustible para la batalla que continúa.