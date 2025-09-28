Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN indica semana primaveral y sin lluvias

Inicia una semana sin lluvias y con temperaturas promedio de entre 14 y 26 grados, según el pronostico extendido del SMN

28 de septiembre 2025 · 07:12hs
Foto: UNO/Liliana Bonarrrigo

El Servicio Meteorológico (SMN) pronóstico para este domingo cielo, ligeramente nublado por la mañana, despejado por la tarde y ligeramente nublado por la noche. La humedad 89%, la presión 1008.1 hPa, el viento soplando del sector Sur a 10 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 km. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 24 grados de máxima.

Para el lunes se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana y por la tarde, y cielo mayormente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 12 y los 27 grados y el viento soplará del norte rotando al noreste.

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Para el martes las temperaturas promedio se mantendrán entre los 16 y los 24 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sur rotando al sudeste.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 14 y 25 grados y vientos del sudeste rotando al noreste.

El jueves, en tanto, permanecerán las mismas condiciones con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 26, y vientos del sector norte.

Para el viernes se espera cielo algo nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 14 y 26 grados y vientos del norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros por hora.

El sábado el cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada. Se experimentará un leve aumento de las temperaturas promedio con 21 grados de mínima y 29 grados de máxima. Los vientos predominarán del noreste.

SMN temperaturas Pronóstico extendido
