Carne: ¿Por qué el asado es más caro en Argentina que en París?

Cada vez más difícil de consumir carne vacuna. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, advierte escenario incierto ante bajo consumo

28 de septiembre 2025 · 12:55hs
La situación económica del país impactó de lleno en el consumo de carne vacuna, impulsando a las familias a buscar alternativas más económicas. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, abordó la paradoja de que la carne sea más cara en Argentina, un país productor, que en el exterior, y señaló la devaluación de la moneda y la incertidumbre como causas directas.

Rafael indicó que, si bien se observó un interés puntual en la compra de "medias reses" para abaratar costos, esto no constituye un cambio de hábito generalizado: "Yo creo que es más que todo es una oportunidad más de hacer un negocio en la Argentina para que los salones, no lo veo que que tracciona. Es muy difícil".

El punto más llamativo es el desface de precios respecto al mercado internacional. En diálogo con Radio Rivadavia citó un ejemplo reciente: "El kilo de buen asado acá vale entre 12.000 y 15.000. ¿Cómo puede ser que en el país de las vacas la carne la paguemos más cara que en París?"

El presidente de la Cámara atribuyó esta distorsión al estado de la moneda local, argumentando que "acá tenemos un problema. Estamos caros nosotros internamente, no es solamente la vaca, estamos la moneda, la moneda nuestra". Además, el escenario de "incertidumbre tremenda" de los últimos meses generó una corrección a la baja en las ventas, llevando a los consumidores a ajustar drásticamente el presupuesto destinado a la compra.

Rafael confirmó la fuerte disminución del consumo de carne vacuna, impulsada por la búsqueda de productos más accesibles. "La realidad que el bolsillo... hace que no quiera comer carne o que haya adoptado otro consumo totalmente diferente... Hay muchas carnes hoy que acompañan como la carne del cerdo, la carne del pollo, que sabiendo que no rinde lo mismo, pero que es más barato, es un punto de nutrición en la mesa," explicó.

Finalmente, el referente de los matarifes lamentó que, a pesar de que Argentina cuenta con un alto número de cabezas de ganado, el sector no posea una dirección clara por parte del Estado. "Eso hace que la carne de vaca hoy sea la que está mermando, no porque la carne sea cara, sino porque no hay política de carne y no estamos comiendo las vacas," cerró.

