Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Las pericias confirmaron que Gianfranco Pérez, imputado por homicidio culposo, manejaba drogado, alcoholizado y a más de 120 km/h.

27 de septiembre 2025 · 11:30hs
El accidente en Concordia dejó un muerto y varias personas heridas.

Un siniestro vial fatal en Concordia continúa bajo investigación judicial tras conocerse los resultados de las pericias toxicológicas practicadas a Gianfranco Pérez, imputado por homicidio culposo agravado.

Según trascendió, los análisis confirmaron que el joven había ingerido sustancias nocivas y presentaba 1,82 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro. El hecho ocurrió el pasado 5 de julio sobre la avenida Frondizi y dejó como saldo la muerte de Marcelo Peñalver.

Esa noche, cerca de las 22, Pérez conducía un Renault Sandero en sentido sur-norte, cuando impactó de frente contra un Peugeot 504 en el que viajaban Peñalver y una mujer. Como consecuencia del violento choque, el hombre perdió la vida en el lugar.

En cuanto a las pericias ya realizadas, se había confirmado que el velocímetro del vehículo conducido por Pérez se trabó entre 120 y 130 kilómetros por hora, refirió Concordia Policiales.

Heridas graves en una beba

Tras la primera colisión, el Sandero chocó contra un Chevrolet Corsa donde se trasladaban una mujer y su beba de ocho meses. Ambas sufrieron heridas de consideración y fueron trasladadas de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat. La bebita, Gianella Rigoni, meses después del accidente, debió ser intervenida quirúrgicamente en Paraná para remover coágulos cerebrales.

Actualmente, Pérez permanece en libertad bajo medidas de coerción, entre ellas la prohibición de conducir hasta diciembre y la obligación de abstenerse de consumir alcohol o drogas.

Durante la audiencia de cese de prisión preventiva realizada en agosto, el juez Mauricio Guerrero resolvió otorgarle la libertad con estrictas restricciones, luego de evaluar los pedidos de la defensa, la fiscalía y las querellas.

Se recordará que el querellante que representa a los padres de la bebé, Mariano Giampaolo, insistió en que las pruebas reunidas permiten encuadrar el caso como homicidio con dolo eventual. “Era previsible que termine causando una desgracia. Hay un fallecido y lesiones graves en una beba de ocho meses, por lo que pedimos que se aplique esta figura, que puede significar hasta 8 años de prisión efectiva”, subrayó.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la familia de la víctima fatal y los allegados a la menor lesionada esperan avances en el proceso judicial.

