"Pequeño J" tiene prontuario en Perú y entró como ilegal

“Pequeño J”, acusado del triple femicidio, tiente prontuario en Perú y entró al país como ilegal. Tenía aguantadero en La Matanza.

28 de septiembre 2025 · 13:34hs
El narcotraficante acusado de ser el cerebro del bestial triple femicidio de Florencio Varelase llama Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli.

El nombre del joven narco apareció en declaraciiones extraoficiales de los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena.

Gualeguaychú pidió Justicia para Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, las jóvenes víctimas del triple femicidio en contexto de narcotráfico. Imágenes: R2820

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Detuvieron al hombre que habría cavado la tumba de las víctimas del triple femicidio en contexto de narcotráfico de Florencio Varela

Triple femicidio: detuvieron al hombre que cavó las tumbas

triple crimen narco peruano

Los fiscales requirieron la triangulación de antenas de telefonía celular. Este análisis permitió determinar que “Pequeño J” se reunió antes y después del 20 de septiembre a la madrugada -cuando asesinadaslas jóvenes- con Matías Ozorio, su presunto ladero, también buscado con una alerta roja de Interpol. Para Arribas, Ozorio estuvo presente él mismo en el triple crimen como garante de los asesinatos ordenados por el narco. Si el capo de 20 años estuvo durante los crímenes es algo que queda por determinarse.

Crimen narco detenidos La Matanza Triple femicidio narco

El celular de “Pequeño J”, también, permitió en la noche del viernes allanar su último aguantadero, una cueva en Isidro Casanova, jurisdicción de La Matanza. Allí, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense secuestró documentación, una pistola calibre .40 y un pantalón con manchas de sangre, que podrá analizarse para determinar si esa sangre corresponde a las tres víctimas de Florencio Varela.

Arribas, por su parte, tomó contacto con autoridades peruanas, que confirmaron que Valverde tiene ya un prontuario en su país. “Al parecer, ya era bastante pesado allá”, aseguró una fuente a Infobae.

Pequeño J narco Perú triple femicidio en contexto de narcotráfico

En la noche del miércoles, la Policía Bonaerense allanó la Villa Zavaleta, en busca de “Pequeño J”, bajo la sospecha de que el narco tendría familiares allí que lo refugiaban. Se cree que Valverde entró de forma ilegal país, tal como Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido en un hotel alojamiento a comienzos de esta semana, peruano también.

Villanueva Silva, según fuentes policiales, habría sido clave en el asentamiento ilegal de Valverde en Argentina. Tal como el joven narco, el detenido no figura en ningún expediente de la Argentina que investigue el tráfico de drogas. Con respecto a Valverde Victoriano, ni siquiera figura el apellido en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia. Tampoco tiene parientes directos con situación migratoria legal en el país.

femicidio La Matanza Perú
