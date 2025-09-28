Uno Entre Rios | Policiales | vuelco

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

28 de septiembre 2025 · 13:30hs
En las primeras horas de este domingo se registró un grave siniestro de tránsito en la Ruta 20, a la altura de la sede de la planta de alimentos de San Sebastián, de Basavilbaso. Por motivos que se investigan un vehículo utilitario Fiat Fiorino, que se desplazaba de Sur a Norte, despistó y terminó colisionando contra las defensas de la ruta. Según el testimonio de los propios ocupantes, todos oriundos de Urdinarrain, el conductor perdió el control y no logró evitar el impacto.

En el rodado viajaban tres jóvenes: dos adolescentes de 15 y 16 años y una joven de 19, quienes sufrieron lesiones de consideración cunado viajaban hacia Mantero.

Bomberos Voluntarios de Basavilbaso trabajaron en el lugar para rescatar a la joven que había quedado atrapada en el interior del vehículo, indica FM Riel.

Tras la asistencia inicial, los menores fueron trasladados al hospital local, mientras que la joven de 19 años debió ser derivada a un centro de mayor complejidad en Gualeguaychú, debido a la gravedad de sus heridas.

