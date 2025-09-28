El legado de Juan Cruz Mathé sigue vivo en cada rincón del CAE

Con participación federal, se realizó la 10ª edición del Encuentro nacional para los infantiles Juan Cruz Mathé. Todo organizado por el club Estudiantes.

El espíritu del rugby volvió a brillar con fuerza en Paraná con la realización de la 10ª edición del Encuentro de Rugby Infantil Juan Cruz Mathé, un evento que ya se ha convertido en un clásico dentro del calendario formativo del rugby argentino. Organizado por el Club Atlético Estudiantes en la sede de El Plumazo, este multitudinario encuentro reunió a equipos M12 de todo el país en una jornada cargada de emoción, camaradería y valores. A pesar que la lluvia amenazó en las primer horas de este sábado. Todo se pudo realizar de la mejor manera.

Desde su primera edición en 2015, el Encuentro Juan Cruz Mathé ha crecido año tras año, consolidándose como uno de los eventos más convocantes e importantes del país en su categoría. La edición 2025 no fue la excepción: participaron entre 600 y 850 chicos, acompañados por entrenadores, dirigentes y familias que colmaron las instalaciones del predio, dando forma a un fin de semana inolvidable

El evento no solo promueve la competencia sana y el desarrollo deportivo, sino que también pone en el centro los pilares fundamentales del rugby: el respeto, el trabajo en equipo, la amistad, el compromiso, la humildad y la superación. Así lo entienden tanto la organización como la Unión Entrerriana de Rugby (UER), que respalda y acompaña esta iniciativa desde sus inicios.

El Encuentro Mathé es mucho más que un torneo de rugby. Es una verdadera celebración de lo que significa este deporte desde sus raíces, y una oportunidad para que los chicos vivan una experiencia enriquecedora, tanto dentro como fuera de la cancha.

Uno de los aspectos más destacados del evento es su carácter federal. A lo largo de su historia, ha convocado a clubes de numerosas provincias argentinas, y este año participaron equipos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes, Misiones, Chubut, Chaco y Buenos Aires.

Además del club organizador, Estudiantes de Paraná, los clubes que formaron parte fueron: Club Universitario Santa Fe, Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, San Justo Rugby Club Los Toros, Club Atlético del Rosario, Paraná Rowing Club, San Juan Rugby Club, Peumayén Rugby Club, Salto Grande Rugby, Club San Martín, Club de Rugby Ateneo Inmaculada, Club Universitario de Córdoba, Santa Fe Rugby Club, Charoga Club, Jockey Club Gualeguay, Belgrano Athletic Club, Club San Patricio, Tilcara, Colón Rugby Club, Círculo Rafaelino de Rugby, Club Champagnat, Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne), Duendes Rugby Club, Club Universitario de Rosario, La Salle Jobson, Taraguy Rugby Club, Aguará y Aranduroga Rugby Club.

La presencia de tantos clubes no solo garantizó una jornada colmada de partidos y emociones, sino que también permitirá que cientos de participantes vivan una experiencia única, basada en el respeto, la inclusión, el trabajo en equipo y el disfrute compartido.

Juan Cruz Mathé siempre recordado.

Este encuentro no lleva su nombre al azar. Juan Cruz Mathé fue una figura entrañable para el rugby paranaense y para el Club Estudiantes. Como jugador, entrenador y dirigente, dejó una huella imborrable en quienes compartieron con él el amor por este deporte. Su pasión, compromiso y generosidad marcaron a generaciones enteras.

Fallecido en 2014 a los 42 años, luego de atravesar una dura enfermedad, Mathé sigue presente en cada edición del encuentro que lo homenajea. Su legado, sostenido por su familia y por toda la comunidad del club, sigue siendo motor de inspiración para chicos y grandes.

En Tilcara

El Club Tilcara fue sede de una nueva edición del Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios, uno de los encuentros más esperados por el rugby infantil. Equipos de 13 años de diversas regiones del país se reunieron para disfrutar de una jornada de deporte, camaradería y valores que trascienden el campo de juego. Este encuentro no solo es una competencia, sino un tributo a Miguel Barrios, quien dejó una huella imborrable en el desarrollo del rugby infantil en el Club Tilcara.

En Rowing

El rugby y la camaradería fueron los protagonistas del Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro, que fue en el Paraná Rowing Club. En su 14ª edición, equipos infantiles de 11 y 14 años de Entre Ríos. Nuevamente la entidad fue anfitriona de una actividad de rugby formativo en la región.