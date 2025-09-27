Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Peñarol y Sportivo Urquiza igualaron 1 a 1, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Unas 1.000 personas presenciaron el popular clásico de la Liga Paranaense de Fútbol.

Ni vencedores ni vencidos. El clásico más popular que tiene la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) finalizó en empate. En el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, Peñarol y Sportivo Urquiza igualaron 1 a 1, por la séptima fecha del Torneo Clausura local.

Joaquín Fernández, a los 25 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el Tricolor; mientras que Kevin Servin, a los 33 minutos del complemento, empardó la historia para la V Azulada.

Los otros resultados de la jornada fueron: Universitario 1 (Thiago Casco)-Argentino Juniors 3 (Damián Monzón y Thiago Casco en dos oportunidades), Don Bosco 1 (Micael Pereyra)-Palermo 0, Camioneros 0-Belgrano 6 (Lorenzo Osquiguil, Eric Retamal, Alan Medina en dos oportunidades, Franco Lozano y Franco Rodríguez), Oro Verde 2 (José Zapata en dos oportunidades)-San Benito 1 (Iván Duro) e Instituto 0-Atlético Paraná 3 (Francisco Giaccio, Sebastián Ramírez y Francis Bueno).

El cotejo que cerrará este capítulo se desarrollará el domingo, en el predio La Capillita. Desde las 11 (Sub 23 a las 9) jugarán Patronato-Los Toritos. Libre quedará Neuquén.

Las posiciones del Torneo Clausura

Peñarol 15 puntos; Patronato 13; Don Bosco 11; Belgrano (+5), Argentino Jrs. (2) y Atlético Paraná (-1) 10; Neuquén (+4), Sp. Urquiza (+2), Palermo (0) y Camioneros (-4) 9; Universitario 8; Oro Verde 7; San Benito 6; Instituto 4; Los Toritos 1.

El femenino de la Liga Paranaense

Este domingo se disputará la quinta de la Copa de la Liga Femenina. A las 15.30 jugarán Atlético Paraná-San Benito (en Peñarol), Asociación Civil y Deportiva River Paraná-San Rafael (en Ministerio), Belgrano-Arenas FC (en Belgrano), San Benito de Paraná-Camioneros (en Chapino) y Oro Verde-Universitario. A las 16 se medirán Neuquén-Academia Crack; y a las 16.30, Don Bosco-Escuelas River Paraná.