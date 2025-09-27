Ni vencedores ni vencidos. El clásico más popular que tiene la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) finalizó en empate. En el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, Peñarol y Sportivo Urquiza igualaron 1 a 1, por la séptima fecha del Torneo Clausura local.
Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado
Joaquín Fernández, a los 25 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el Tricolor; mientras que Kevin Servin, a los 33 minutos del complemento, empardó la historia para la V Azulada.
Los otros resultados de la jornada fueron: Universitario 1 (Thiago Casco)-Argentino Juniors 3 (Damián Monzón y Thiago Casco en dos oportunidades), Don Bosco 1 (Micael Pereyra)-Palermo 0, Camioneros 0-Belgrano 6 (Lorenzo Osquiguil, Eric Retamal, Alan Medina en dos oportunidades, Franco Lozano y Franco Rodríguez), Oro Verde 2 (José Zapata en dos oportunidades)-San Benito 1 (Iván Duro) e Instituto 0-Atlético Paraná 3 (Francisco Giaccio, Sebastián Ramírez y Francis Bueno).
El cotejo que cerrará este capítulo se desarrollará el domingo, en el predio La Capillita. Desde las 11 (Sub 23 a las 9) jugarán Patronato-Los Toritos. Libre quedará Neuquén.
Las posiciones del Torneo Clausura
Peñarol 15 puntos; Patronato 13; Don Bosco 11; Belgrano (+5), Argentino Jrs. (2) y Atlético Paraná (-1) 10; Neuquén (+4), Sp. Urquiza (+2), Palermo (0) y Camioneros (-4) 9; Universitario 8; Oro Verde 7; San Benito 6; Instituto 4; Los Toritos 1.
El femenino de la Liga Paranaense
Este domingo se disputará la quinta de la Copa de la Liga Femenina. A las 15.30 jugarán Atlético Paraná-San Benito (en Peñarol), Asociación Civil y Deportiva River Paraná-San Rafael (en Ministerio), Belgrano-Arenas FC (en Belgrano), San Benito de Paraná-Camioneros (en Chapino) y Oro Verde-Universitario. A las 16 se medirán Neuquén-Academia Crack; y a las 16.30, Don Bosco-Escuelas River Paraná.