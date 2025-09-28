Uno Entre Rios | La Provincia | plaza

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Se construyeron sendas peatonales, se puso en valor del playón deportivo y se renovó el mobiliario de la plaza ubicada en la vecinal Antonini, en Paraná

28 de septiembre 2025 · 12:03hs
Con personal y recursos propios, el Municipio reacondicionó la plaza héroes de Malvinas, ubicada al sudoeste de la ciudad. El espacio público destinado a la recreación y el disfrute de los vecinos, está emplazado en jurisdicción de la Vecinal Antonini.

La obra en plaza Héroes de Malvinas incluyó la construcción de sendas peatonales, la puesta en valor del playón deportivo y la renovación del mobiliario urbano. Además, se repararon los juegos infantiles existentes y se instalaron nuevos, sumado al parquizado de todo el sector. Se restauró el mástil, se instaló un nuevo tótem identificatorio; y se efectuaron tareas de señalización para mejorar la seguridad y orientación dentro de la plaza.

El proyecto de renovación fue encarado bajo la premisa de que los vecinos de la zona disfruten de un espacio público en condiciones

Esta intervención forma parte del compromiso municipal con la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.

La intendenta Rosario Romero inauguró este viernes las obras de remodelación

“Esta obra fue un pedido de los vecinos, ya que la cancha estaba desnivelada y el playón deportivo se había deteriorado con los años: tenía los arcos rotos y carecía de veredas y asientos. Con esfuerzo municipal hicimos un replanteo integral de la obra y hoy contamos con una plaza renovada, equipada y disfrutada por los chicos, que además rinde homenaje a nuestros héroes de Malvinas”, señaló la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal destacó también la reposición de contenedores en la zona. “Los vecinos lo agradecen y están muy contentos. El espacio es muy utilizado, aquí funcionan escuelas deportivas y todo esto significa más motivos de alegría para la comunidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la vecinal Antonini, José Luis Antivero, dijo que la obra de remodelación de la plaza “significa un día de fiesta para la zona y para los vecinos. La plaza quedó hermosa, porque estaba abandona; gracias al Municipio que hizo las veredas, el cambio de bancos y el arreglo del playón. Estamos muy contentos con la Municipalidad”.

Héctor Rosset, veterano de Malvinas e invitado especial al acto, reivindicó la “gesta de Malvinas, que son los 365 días del año para un veterano. Y no podemos estar ausentes en este hecho tan importante”.

Participaron el jefe de Gabinete, Santiago Halle; los secretarios de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; y de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio; la concejal Luisina Minni, funcionarios de distintas àreas y vecinos del barrio.

