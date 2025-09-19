SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

El SMN informó que Entre Ríos estará afectada por tormentas fuertes o severas durante la jornada del sábado. El domingo mejorarán las condiciones.

El SMN informó que este sábado se preveen tormentas para Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para este sábado en la provincia de Entre Ríos. Según el último reporte del organismo, el área será afectada por tormentas fuertes o severas.

Y se agrega que las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Más datos de SMN

Desde el organismo nacional se informó que para Entre Ríos se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual en algunas zonas.

Por otra parte, el nivel naranja se extiende a Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe, y este de La Pampa.

Para el domingo, se espera una mejora del tiempo, con una jornada con vientos y con temperaturas que irán desde 9° hasta los 19°.