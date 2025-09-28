Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso.

El 26 de octubre en la provincia, los ciudadanos elegirán senadores y diputados nacionales con Boleta Única de Papel un sistema más transparente y ágil.

El domingo 26 de octubre, los entrerrianos volverán a las urnas para elegir a sus representantes en un escenario electoral que marcará un antes y un después en la manera de votar en la provincia. Por primera vez, la ciudadanía utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca simplificar el sufragio, garantizar transparencia y reducir costos en la organización de los comicios.

La Boleta Única de Papel es un documento que entrega la autoridad de mesa a cada elector. En ella figuran todas las listas oficializadas para cada categoría, con sus partidos y candidatos.

El votante debe marcar con una cruz, tilde o símbolo dentro del casillero correspondiente a su preferencia. El sistema reemplaza al tradicional cuarto oscuro lleno de boletas partidarias y se considera una herramienta que fortalece la equidad entre fuerzas políticas.

BUP: una nueva experiencia

Para muchos electores será la primera experiencia con la Boleta Única de Papel. El procedimiento es sencillo: una vez verificada la identidad, la autoridad de mesa entrega al votante la boleta única firmada. El elector ingresa al box de votación, marca sus opciones y luego dobla la boleta para introducirla en la urna. El secreto del voto está protegido y se elimina la posibilidad de robo o faltante de boletas, uno de los problemas habituales del sistema anterior.

Otra novedad es que la BUP incluye todas las categorías en una sola hoja, diferenciadas por colores y recuadros. Cada tramo electoral está claramente identificado y se puede optar por listas completas o por el corte de boleta dentro de la misma categoría, favoreciendo la libertad de elección Las autoridades de mesa recibirán una capacitación especial para orientar a los electores y garantizar que el proceso sea ágil. La Justicia Electoral también pondrá a disposición instructivos impresos y digitales para que los ciudadanos lleguen al domingo con la mayor claridad posible sobre cómo votar.

Los especialistas destacan que la Boleta Única permite ahorrar millones en impresión de papeletas partidarias y reduce el impacto ambiental, ya que cada elector usa solo una boleta en lugar de las decenas que antes se acumulaban en los cuartos oscuros. Además, al estar todos los candidatos en una misma hoja, se impide el uso de boletas apócrifas y se fortalece la transparencia del escrutinio.

La implementación de la BUP en Entre Ríos fue aprobada tras un amplio debate legislativo que tomó como referencia experiencias similares en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde el sistema

funciona desde hace más de una década. Su llegada representa un cambio cultural en la manera de votar, que exige adaptación pero promete más claridad en la expresión de la voluntad popular.

Qué se vota en octubre

El 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en Argentina, donde se elegirán nuevos integrantes para el Congreso.

En esta jornada, se renovarán 127 bancas de diputados nacionales, que representan la mitad de la Cámara de Diputados, y 24 bancas de senadores, equivalentes a un tercio del Senado.

Las 24 bancas de senadores en disputa corresponden a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designarán tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría, que garantiza representación plural en el Senado. Por la provincia se renovarán tres bancas de senadores nacionales y cinco de diputados nacionales.

En este marco, la elección del 26 de octubre será clave no solo por los cargos en disputa, sino también por consolidar un nuevo sistema que puede marcar tendencia a nivel nacional. La participación ciudadana, la capacitación de las autoridades de mesa y la comunicación clara de las reglas del proceso serán determinantes para que la jornada electoral se desarrolle sin contratiempos.

Los entrerrianos tendrán así la oportunidad de elegir a sus representantes con un instrumento moderno y más equitativo, en un contexto político de alta expectativa por la renovación de bancas y la redefinición de los equilibrios de poder tanto en la provincia como en el Congreso de la Nación.