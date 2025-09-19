Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: emitieron alerta amarilla por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para todo el territorio provincial, por lluvias y tormentas para este sábado.

19 de septiembre 2025 · 09:04hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para todo el territorio provincial

Foto: Archivo UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para todo el territorio provincial, por lluvias y tormentas para este sábado.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para todo el territorio provincial, por lluvias y tormentas para este sábado.

Según se informó, todo el territorio provincial será afectado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

martes con temperaturas primaverales: la maxima sera de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Embed

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

SMN Alerta amarilla lluvias tormentas
Noticias relacionadas
Se emitió un alerta amarilla para norte y centro del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes.

Alerta Amarilla por lluvias y tormentas en el norte y centro de Entre Ríos

Inicia una semana con inestabilidad climática, con abundante nubosidad y temperaturas templadas, según el pronóstico extendido del SMN

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Ver comentarios

Lo último

Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

Ultimo Momento
Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

La ONU alertó que el ciclo del agua se vuelve cada vez más extremo y peligroso

La ONU alertó que el ciclo del agua se vuelve cada vez más extremo y peligroso

La Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay estuvo en el Teatro Coliseo

La Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay estuvo en el Teatro Coliseo

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

La provincia
Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

Se cumplen 121 años del fallecimiento del Dr. Manuel de Tezanos Pinto

Se cumplen 121 años del fallecimiento del Dr. Manuel de Tezanos Pinto

Preparan las jornadas Convivencias en la vejez, un tema sobre el urge reflexionar

Preparan las jornadas "Convivencias en la vejez", un tema sobre el urge reflexionar

Campaña de fumigación contra los mosquitos en Paraná

Campaña de fumigación contra los mosquitos en Paraná

Dejanos tu comentario