Uno Entre Rios | Ovación | Mundial Sub 20

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Los nipones derrotaron 2 a 0 a Egipto y los europeos 2 a 1 a Corea del Sur, en la primera jornada del Mundial Sub 20 de Chile.

27 de septiembre 2025 · 21:10hs
El Mundial Sub 20 se está disputando.

El Mundial Sub 20 se está disputando.

Comenzó el Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile. Japón y Ucrania ganaron sus respectivos compromisos en el estreno en la cita ecuménica juvenil. Los nipones superaron 2 a 0 a Egipto y los europeos se impusieron por 2 a 1 sobre Corea del Sur.

Por la Zona A, Japón comenzó de la mejor manera al vencer a Egipto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El equipo asiático fue superior en el trámite y abrió el marcador a los 29 minutos gracias a un penal convertido por su capitán, Rion Ichihara.

Unas 1.000 personas presenciaron el popular clásico de la Liga Paranaense de Fútbol.

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Osario marcó los dos goles de Defensa ante Boca Juniors.

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Tras un primer tiempo parejo, el conjunto dirigido por Funakoshi salió decidido en el complemento y aumentó la ventaja rápidamente. A los 47 minutos, Hisatsugu Ishii definió con un disparo al primer palo para darle tranquilidad a Japón, que a partir de ahí controló el desarrollo del juego.

Egipto intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa japonesa bien plantada y no logró inquietar al arquero rival. Los asiáticos administraron la ventaja y sellaron su primera victoria en el torneo, sumando tres puntos valiosos.

Por la Zona B del Mundial Sub 20

Ucrania derrotó a Corea del Sur, por la Zona B. Los goles fueron convertidos por Hennadiy Synchuk y Oleksandr Pyshchu, mientras que el descuento de los Tigres de Asia fue por parte de Kim Myung-jun.

Mundial Sub 20 Japón Ucrania Chile
Noticias relacionadas
San Lorenzo ganó ante su gente.

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Franco Riva se impuso este sábado.

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Mariano Werner junto a sus hijos.

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Ultimo Momento
Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Ni Una Menos: marcharon por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Ni Una Menos: marcharon por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

La provincia
Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Dejanos tu comentario