Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Los nipones derrotaron 2 a 0 a Egipto y los europeos 2 a 1 a Corea del Sur, en la primera jornada del Mundial Sub 20 de Chile.

Comenzó el Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile. Japón y Ucrania ganaron sus respectivos compromisos en el estreno en la cita ecuménica juvenil. Los nipones superaron 2 a 0 a Egipto y los europeos se impusieron por 2 a 1 sobre Corea del Sur.

Por la Zona A, Japón comenzó de la mejor manera al vencer a Egipto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El equipo asiático fue superior en el trámite y abrió el marcador a los 29 minutos gracias a un penal convertido por su capitán, Rion Ichihara.

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Tras un primer tiempo parejo, el conjunto dirigido por Funakoshi salió decidido en el complemento y aumentó la ventaja rápidamente. A los 47 minutos, Hisatsugu Ishii definió con un disparo al primer palo para darle tranquilidad a Japón, que a partir de ahí controló el desarrollo del juego.

Egipto intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa japonesa bien plantada y no logró inquietar al arquero rival. Los asiáticos administraron la ventaja y sellaron su primera victoria en el torneo, sumando tres puntos valiosos.

Por la Zona B del Mundial Sub 20

Ucrania derrotó a Corea del Sur, por la Zona B. Los goles fueron convertidos por Hennadiy Synchuk y Oleksandr Pyshchu, mientras que el descuento de los Tigres de Asia fue por parte de Kim Myung-jun.