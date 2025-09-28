Uno Entre Rios | Escenario | Samba Na Esquina

Samba na Esquina prepara una fiesta brasileña en La Vieja Usina

El grupo Samba na Esquina visitó radio La Red Paraná y anticipó la llegada de la Fiesta Brasilera que realizarán en La Vieja Usina

28 de septiembre 2025 · 12:30hs
FERNANDA RIVERO / UNO

El grupo Samba na Esquina visitó Radio La Red Paraná (88.7), donde deleitó a los oyentes con algunos de sus temas más pedidos, anticipando la llegada de la Fiesta Brasilera que protagonizará el viernes 10 de octubre, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná).

La banda, con casi veinte años de trayectoria en la ciudad, prepara un espectáculo pensado como una verdadera celebración de encuentro. La propuesta incluirá una amplia pista de baile, un puestito de caipirinhas, cantina con bebidas y comidas caseras, invitados sorpresa y sorteos para el público. “O samba não pode parar!”, expresan los integrantes, anticipando la energía que se vivirá durante la noche.

La preventa de entradas se realizará con precios promocionales a través de las redes del grupo: Instagram @sambanaesquina y Facebook sambanaesquina, mientras que las reservas podrán concretarse mediante transferencia al ALIAS: sambanaesquina al número de contacto 3434755998. Las entradas también estarán disponibles en puerta, aunque con capacidad limitada.

Samba na Esquina cuenta con un nutrido repertorio de la Música Popular Brasileña (MPB), con destacados autores de todos los tiempos. Su puesta en escena recrea una “roda” tradicional, donde los músicos forman una circunferencia y el público puede bailar alrededor, generando un encuentro íntimo y participativo. El grupo se ha presentado en Paraná, localidades de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario, y es reconocido por ser el artífice de “La fiesta del 31”, celebrada anualmente de manera autogestiva en la calle y declarada de Interés Cultural por el Gobierno de Entre Ríos en 2023.

Samba na Esquina

El conjunto está integrado por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Fiorella Godoy en voces y coros; Juan Ignacio Bonetti en voz y percusión; Santiago Weber en guitarra y coros; Mauro Leyes en cavaquinho y coros; Mauricio Guastavino en voz y percusión; y Iván Petrich y Diego Sánchez en percusión. Juntos, prometen una noche cargada de música, alegría y la energía característica del samba brasileño.

