Uno Entre Rios | Policiales | Pavón

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Néstor Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García, por decisión de la Corte Suprema y la Justicia entrerriana.

27 de septiembre 2025 · 12:48hs
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Néstor Pavón enfrentará un nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay. Así lo resolvió la Justicia entrerriana al alinearse con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en diciembre de 2024 ordenó que el acusado sea juzgado como coautor del crimen y no simplemente como encubridor, como había determinado un fallo anterior.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) confirmó una resolución de la Cámara de Casación Penal que anuló el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el cual había condenado a Pavón a 5 años de prisión por encubrimiento. Con los votos de los jueces Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, el STJ rechazó el recurso de la defensa técnica de Pavón y dispuso que la causa vuelva a juicio. En esta nueva instancia, un tribunal debidamente integrado deberá llevar adelante un nuevo juicio oral y dictar una sentencia conforme a derecho.

El accidente en Concordia dejó un muerto y varias personas heridas.

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

difundieron la foto de pequeno j, el narco que habria ordenado el triple femicidio en florencio varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

LEER MÁS: Fallo de la Corte: Néstor Pavón será juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El fallo clave de la Corte

El cambio de rumbo judicial tuvo su punto clave a comienzos de diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal. La Corte consideró que Pavón debía ser juzgado como coautor del hecho y no como encubridor, por lo que ordenó que un jurado popular lo juzgue nuevamente. La resolución revocó el fallo del STJER de 2020, que había anulado la sentencia de Casación que lo consideraba partícipe directo del crimen.

En ese momento, tras la decisión del STJER, Pavón fue puesto en libertad en septiembre de 2020, cuando aún le restaban más de dos años para cumplir la pena de 5 años impuesta por encubrimiento. El tribunal argumentó entonces que la sentencia aún no estaba firme.

Micaela Garcia1.jpg

Durante el primer juicio por el crimen de Micaela, los fiscales Dardo Tortul e Ignacio Talenta ya habían solicitado que Pavón fuera juzgado como coautor del femicidio, considerando que su participación excedía el encubrimiento. Sin embargo, el tribunal de Gualeguay lo condenó únicamente por encubrir el hecho.

En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos hizo lugar al planteo de la fiscalía, anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio en el que Pavón fuera juzgado como coautor. Pero esa decisión fue revertida por el STJ, que devolvió vigencia a la condena por encubrimiento. La fiscalía y la querella calificaron esa decisión como arbitraria y presentaron un recurso extraordinario federal ante la CSJN.

Finalmente, el 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema resolvió el planteo y ordenó que Pavón sea sometido a un nuevo juicio, esta vez como coautor del secuestro, violación y femicidio de Micaela García, en un proceso que será llevado adelante por jurado popular. Sebastián Wagner, el otro imputado en la causa, cumple prisión perpetua por el crimen.

Pavón femicidio Micaela García
Noticias relacionadas
fallecio el nino de 3 anos que fue atropellado en concepcion del uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

grave accidente en concepcion del uruguay: un nino de 3 anos en estado critico y un conductor detenido

Grave accidente en Concepción del Uruguay: un niño de 3 años en estado crítico y un conductor detenido

El motociclista falleció tras chocar con el camión. 

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Ver comentarios

Lo último

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ultimo Momento
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Policiales
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Ovación
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario