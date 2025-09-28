Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Un hombre ingresó al hospital Delicia Masvernat, de Concordia, luego de haber sido apuñalado por su pareja. Tenía restricción del hogar

Un hombre ingresó al hospital Delicia Masvernat, de Concordia, luego de haber sido apuñalado, presuntamente por su pareja. Está internado con riesgo de vida

Un joven de 27 años ingresó al hospital Delicia Masvernat tras haber sido apuñalado, presuntamente por su pareja, de 21. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en la ciudad de Concordia.

Según las primeras informaciones el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio El Silencio en presencia de tres menores de edad y tras una fuerte discusión.

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Posteriormente, el hombre se retiró del lugar y fue trasladado por familiares al hospital donde ingresó al quirófano y se le practicó una exploración laparoscópica. El estudio constató una lesión de ventrículo derecho, hemopericardio y taponamiento cardíaco. Actualmente permanece en terapia intensiva con riesgo de vida.

Hospital Masvernat.jpeg

En lo que refiere a la mujer, el personal de la Comisaría Séptima la localizó en la casa de su madre, a pocos metros del lugar del hecho, donde se secuestraron dos cuchillos de cocina.

Desde el Juzgado de Familia se informó a Concordia Policiales que sobre la vivienda regía una medida de prohibición de acercamiento vigente desde el 24 de agosto por 180 días. Sin embargo, según la mujer, estas medidas nunca fueron cumplidas y el hombre continuaba residiendo en la finca.

El fiscal José Arias dispuso las diligencias de rigor, incluyendo la toma de testimonios, pero sin detención por el momento de la presunta agresora.