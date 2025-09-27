Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

En un final dramático, Defensa y Justicia se llevó un triunfazo ante Boca Juniors por 2 a 1 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, gracias a un gol agónico en el minuto 93 que desató la euforia local. El encuentro, que tuvo de todo en el complemento, estuvo marcado por dos penales y una serie de intervenciones arbitrales decisivas.
Primer tiempo sin emociones
La primera mitad dejó poco para destacar. Boca fue el que más intentó, con chances claras para Milton Giménez y Miguel Merentiel, pero el veterano arquero Enrique Bologna y la falta de puntería impidieron que se rompiera el cero. Defensa se replegó, apostando a la contra, pero apenas inquietó con un par de remates desde media distancia. El entretiempo llegó sin goles y con bostezos en las tribunas.
Segundo tiempo cargado de emociones y polémicas
El complemento fue otra historia. El local avisó fuerte a los 53 minutos, cuando Cannavo estrelló un remate en el travesaño y, en la jugada siguiente, Marchesín salvó tres veces consecutivas en una ráfaga de fútbol y tensión.
A los 76', el propio Marchesín se convirtió en protagonista negativo: derribó a Abiel Osorio dentro del área y Baliño sancionó penal. Tras ser llamado por el VAR, ratificó la decisión. El mismo Osorio se hizo cargo y puso el 1-0 para el Halcón a los 83’.
Pero la alegría duró poco. A los 85’, Kevin Gutiérrez le cometió una falta a Ander Herrera y Boca también tuvo su penal. Leandro Paredes no falló desde los doce pasos y marcó el 1-1 a los 87'.
Cuando todo indicaba que se repartirían los puntos, en el minuto 93, Defensa volvió a golpear. Un descuido en la defensa de Boca y una jugada rápida derivaron en el gol del triunfo, cerrando un partido cargado de emociones en los minutos finales.
Formación de Defensa y Justicia
Titulares
- (25) Enrique Bologna
- (14) Ezequiel Cannavó
- (6) Lucas Ferreira
- (29) Damián Fernández
- (34) Rafael Delgado
- (3) Alexis Soto
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (5) Kevin Gutiérrez
- (20) Lucas González
- (9) Juan Bautista Miritello
- (7) Abiel Osorio
Suplentes
- (1) Facundo Masuero
- (2) Samuel Lucero
- (38) Tobías Rubio
- (13) Lucas Souto
- (21) Matías Miranda
- (19) David Barbona
- (22) Santiago Sosa Yung
- (23) Mateo Aguiar
- (28) Emanuel Aguilera
- (35) Benjamín Schamine
- (11) Lenny Lobato
- (15) Nicolás Stefanelli
Entrenador: Mariano Soso
Formación de Boca Juniors
Titulares
- (25) Agustín Marchesín
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (40) Lautaro Di Lollo
- (32) Ayrton Costa
- (23) Lautaro Blanco
- (33) Brian Aguirre
- (6) Rodrigo Battaglia
- (5) Leandro Paredes
- (20) Alan Velasco
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (9) Milton Giménez
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (17) Luis Advíncula
- (4) Nicolás Figal
- (26) Marco Pellegrino
- (18) Frank Fabra
- (30) Tomás Belmonte
- (15) Williams Alarcón
- (21) Ander Herrera
- (27) Malcom Braida
- (22) Kevin Zenón
- (19) Agustín Martegani
- (11) Lucas Janson
Entrenador: Miguel Ángel Russo