Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Con la ausencia de Miguel Ángel Russo tras la internación que atravesó en la semana, Boca Juniors cayó de visitante por 2 a 1.

En un final dramático, Defensa y Justicia se llevó un triunfazo ante Boca Juniors por 2 a 1 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, gracias a un gol agónico en el minuto 93 que desató la euforia local. El encuentro, que tuvo de todo en el complemento, estuvo marcado por dos penales y una serie de intervenciones arbitrales decisivas.

La primera mitad dejó poco para destacar. Boca fue el que más intentó, con chances claras para Milton Giménez y Miguel Merentiel , pero el veterano arquero Enrique Bologna y la falta de puntería impidieron que se rompiera el cero. Defensa se replegó, apostando a la contra, pero apenas inquietó con un par de remates desde media distancia. El entretiempo llegó sin goles y con bostezos en las tribunas.

Segundo tiempo cargado de emociones y polémicas

El complemento fue otra historia. El local avisó fuerte a los 53 minutos, cuando Cannavo estrelló un remate en el travesaño y, en la jugada siguiente, Marchesín salvó tres veces consecutivas en una ráfaga de fútbol y tensión.

A los 76', el propio Marchesín se convirtió en protagonista negativo: derribó a Abiel Osorio dentro del área y Baliño sancionó penal. Tras ser llamado por el VAR, ratificó la decisión. El mismo Osorio se hizo cargo y puso el 1-0 para el Halcón a los 83’.

Pero la alegría duró poco. A los 85’, Kevin Gutiérrez le cometió una falta a Ander Herrera y Boca también tuvo su penal. Leandro Paredes no falló desde los doce pasos y marcó el 1-1 a los 87'.

Cuando todo indicaba que se repartirían los puntos, en el minuto 93, Defensa volvió a golpear. Un descuido en la defensa de Boca y una jugada rápida derivaron en el gol del triunfo, cerrando un partido cargado de emociones en los minutos finales.

Formación de Defensa y Justicia

Titulares

(25) Enrique Bologna

(14) Ezequiel Cannavó

(6) Lucas Ferreira

(29) Damián Fernández

(34) Rafael Delgado

(3) Alexis Soto

(24) Juan Manuel Gutiérrez

(5) Kevin Gutiérrez

(20) Lucas González

(9) Juan Bautista Miritello

(7) Abiel Osorio

Suplentes

(1) Facundo Masuero

(2) Samuel Lucero

(38) Tobías Rubio

(13) Lucas Souto

(21) Matías Miranda

(19) David Barbona

(22) Santiago Sosa Yung

(23) Mateo Aguiar

(28) Emanuel Aguilera

(35) Benjamín Schamine

(11) Lenny Lobato

(15) Nicolás Stefanelli

Entrenador: Mariano Soso

Formación de Boca Juniors

Titulares

(25) Agustín Marchesín

(24) Juan Ignacio Barinaga

(40) Lautaro Di Lollo

(32) Ayrton Costa

(23) Lautaro Blanco

(33) Brian Aguirre

(6) Rodrigo Battaglia

(5) Leandro Paredes

(20) Alan Velasco

(16) Miguel Ángel Merentiel

(9) Milton Giménez

Suplentes

(12) Leandro Brey

(17) Luis Adví­ncula

(4) Nicolás Figal

(26) Marco Pellegrino

(18) Frank Fabra

(30) Tomás Belmonte

(15) Williams Alarcón

(21) Ander Herrera

(27) Malcom Braida

(22) Kevin Zenón

(19) Agustín Martegani

(11) Lucas Janson

Entrenador: Miguel Ángel Russo