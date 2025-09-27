Uno Entre Rios | Ovación | Boca Juniors

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Con la ausencia de Miguel Ángel Russo tras la internación que atravesó en la semana, Boca Juniors cayó de visitante por 2 a 1.

27 de septiembre 2025 · 18:58hs
En un final dramático, Defensa y Justicia se llevó un triunfazo ante Boca Juniors por 2 a 1 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, gracias a un gol agónico en el minuto 93 que desató la euforia local. El encuentro, que tuvo de todo en el complemento, estuvo marcado por dos penales y una serie de intervenciones arbitrales decisivas.

Primer tiempo sin emociones

La primera mitad dejó poco para destacar. Boca fue el que más intentó, con chances claras para Milton Giménez y Miguel Merentiel, pero el veterano arquero Enrique Bologna y la falta de puntería impidieron que se rompiera el cero. Defensa se replegó, apostando a la contra, pero apenas inquietó con un par de remates desde media distancia. El entretiempo llegó sin goles y con bostezos en las tribunas.

Boca resignó dos unidades en su última presentación.

Segundo tiempo cargado de emociones y polémicas

El complemento fue otra historia. El local avisó fuerte a los 53 minutos, cuando Cannavo estrelló un remate en el travesaño y, en la jugada siguiente, Marchesín salvó tres veces consecutivas en una ráfaga de fútbol y tensión.

A los 76', el propio Marchesín se convirtió en protagonista negativo: derribó a Abiel Osorio dentro del área y Baliño sancionó penal. Tras ser llamado por el VAR, ratificó la decisión. El mismo Osorio se hizo cargo y puso el 1-0 para el Halcón a los 83’.

Pero la alegría duró poco. A los 85’, Kevin Gutiérrez le cometió una falta a Ander Herrera y Boca también tuvo su penal. Leandro Paredes no falló desde los doce pasos y marcó el 1-1 a los 87'.

Cuando todo indicaba que se repartirían los puntos, en el minuto 93, Defensa volvió a golpear. Un descuido en la defensa de Boca y una jugada rápida derivaron en el gol del triunfo, cerrando un partido cargado de emociones en los minutos finales.

Formación de Defensa y Justicia

Titulares

  • (25) Enrique Bologna
  • (14) Ezequiel Cannavó
  • (6) Lucas Ferreira
  • (29) Damián Fernández
  • (34) Rafael Delgado
  • (3) Alexis Soto
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (5) Kevin Gutiérrez
  • (20) Lucas González
  • (9) Juan Bautista Miritello
  • (7) Abiel Osorio

Suplentes

  • (1) Facundo Masuero
  • (2) Samuel Lucero
  • (38) Tobías Rubio
  • (13) Lucas Souto
  • (21) Matías Miranda
  • (19) David Barbona
  • (22) Santiago Sosa Yung
  • (23) Mateo Aguiar
  • (28) Emanuel Aguilera
  • (35) Benjamín Schamine
  • (11) Lenny Lobato
  • (15) Nicolás Stefanelli

Entrenador: Mariano Soso

Formación de Boca Juniors

Titulares

  • (25) Agustín Marchesín
  • (24) Juan Ignacio Barinaga
  • (40) Lautaro Di Lollo
  • (32) Ayrton Costa
  • (23) Lautaro Blanco
  • (33) Brian Aguirre
  • (6) Rodrigo Battaglia
  • (5) Leandro Paredes
  • (20) Alan Velasco
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (9) Milton Giménez

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (17) Luis Adví­ncula
  • (4) Nicolás Figal
  • (26) Marco Pellegrino
  • (18) Frank Fabra
  • (30) Tomás Belmonte
  • (15) Williams Alarcón
  • (21) Ander Herrera
  • (27) Malcom Braida
  • (22) Kevin Zenón
  • (19) Agustín Martegani
  • (11) Lucas Janson

Entrenador: Miguel Ángel Russo

Boca Juniors defensa
