Patronato va por la victoria para clasificar al Reducido

Patronato recibirá desde las 15.30 a Almagro en el estadio Grella. El Rojinegro necesita sumar, al menos un punto, para avanzar a la siguiente instancia.

Patronato recibirá este domingo a Almagro en la continuidad de la 33° fecha de la Primera Nacional, Zona A. Este encuentro se disputará a partir de las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella bajo el arbitraje de Maximiliano Macheroni. El juego será televisado por la señal de streaming de TyC Sports Playe. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro viene de obtener un importante empate en la localidad bonaerense de Los Polvorines al igualar 0 a 0 ante San Miguel. Ese resultado, más los marcadores registrados en otros escenarios, le permitió al representante entrerriano escalar dos posiciones en la tabla. A su vez lo acercó al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

San Miguel-Patronato 3 Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas. Prensa San Miguel

Cuándo restan dos fechas para el cierre de la fase regular Patronato se distancia a seis unidades de Racing de Córdoba y Colegiales, elenco que aspiran ingresar al grupo de los ocho primeros de la Zona A. Frente a este escenario, los dirigidos por Gabriel Gómez necesitan sumar, al menos una unidad, para avanzar a la siguiente instancia sin estar pendiente de lo que ocurra en otras sedes.

De esta manera, si el Santo no es superado esta tarde, extenderá su participación en el certamen. Claro que no se conformará con este premio. En este sentido buscará finalizar esta etapa del campeonato dentro de los primeros cuatro escalones de la tabla.

Alcanzar esta meta le permitirá gozar de ventaja deportiva en el primer cruce de los playoff. Esta instancia se desarrollará a partido único en cancha del equipo mejor posicionado. Además, en los octavos de final el equipo que dispute el juego en condición de local accederá a los cuartos de final con el solo hecho de empatar.

Celebrar la victoria le permitirá, como mínimo, finalizar la fecha en la cuarta posición tras el empate en dos tantos entre Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta en la noche del viernes. A su vez deberá aguardar por el marcador del choque que animarán, esta tarde en Santiago del estero, Güemes y San Miguel. Si Patronato gana y el Trueno Verde no suma de a tres, Patronato trepará al tercer lugar de la Zona A.

Para intentar cristalizar la clasificación Patronato presentará dos modificaciones en relación a la formación que inició el último juego. Uno de las modificaciones se producirá en la última línea y tendrá como protagonista a Ian Escobar. El marcador de punta suplantará a Fernando Moreyra. La otra variante tendrá como animador a Valentín Pereyra, quien suplantará a Julián Marcioni.

Con estos cambios el Rojinegro dejará la línea de cinco defensores que implementó en Los Polvorines para darle espacio al esquema 4-4-2. Dentro de esta idea Gonzalo Asís retornará a su rol de marcador de punta derecho. Por su parte, Maximiliano Rueda se adelantará a la línea de mediocampistas.

Almagro, necesitado de puntos para despejar el fantasma del descenso

Almagro, por su parte, compite para garantizar su plaza en la categoría. El Tricolor comenzará la jornada fuera de los puestos de descenso, pero corre riesgos de caer a zona de descenso. Para evitar ese escenario, el elenco bonaerense deberá sumar unidades en la capital entrerriana y evitar que Alvarado de Mar del Plata y Arsenal de Sarandí cosechen unidades en este capítulo.

Los dirigidos por Andrés Montenegro llevan siete capítulos sin victorias con un saldo negativo de tres derrotas y cuatro empate. En la segunda rueda solamente celebró una victoria.

El resto de los encuentros de la Primera Nacional, Zona A

Deportivo Madryn recibirá desde las 15.30 a Arsenal en un duelo de extremos. El Aurinegro lidera en soledad la Zona A. De lograr la victoria, avanzar a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026 y por el campeonato. Arsenal se ubica último en la tabla y su permanencia en la divisional está muy comprometida.

A la misma hora también jugarán Güemes de Santiago del Estero-San Miguel, Alvarado de Mar del Plata-All Boys y Los Andes-Ferro. Desde las 16.30 Deportivo Maipú enfrentará en Mendoza a Colegiales. A las 20.30 cerrarán la cartelera San Martín de Tucumán-Quilmes.

Probables formaciones de Patronato y el Tricolor

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez

Almagro: Emilio González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros y Ramiro Ríos; Jerez Silva y Castro Ponce; Ariel Chávez, Lucas Baldunciel y Tiziano Dornell; Axel Rodríguez. DT: Andrés Montenegro

Hora y TV: 15.30 (TyC Sports Play)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Estadio: Presbítero Grella