TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

Mariano Werner, que todavía no ganó en 2025, fue el más rápido de la clasificación en el comienzo de la Copa de Oro del TCPK. Este domingo la final.

Mariano Werner (Toyota Hilux) sigue siendo la gran referencia de performance a la hora de buscar la vuelta rápida en las clasificaciones de TC Pick Up . El piloto del Coiro Competición fue el más veloz en el autódromo de Paraná , donde comienza la Copa de Oro, y consiguió su 6ª pole position sobre 8 posibles este año (y las dos veces que no hizo el «1», clasificó en el 2º puesto), y pese a que todavía faltan 3 fechas, ya se aseguró terminar la temporada al tope de la estadística anual.

El entrerriano, que había sido 3º y 5º en los entrenamientos, marcó para su mejor vuelta un tiempo de 1' 28"106/1000 con la Toyota Hilux que este fin de semana iba a estrenar la motorización de Alfredo “Gardelito” Fernández pero finalmente está con un multiválvulas preparado por Fabio Chino Martínez .

La palabra de Mariano Werner

“Hemos trabajado mucho, pero los entrenamientos no fueron lo que esperábamos y seguimos trabajando para la clasificación. Llevamos 6 poles este año, pero esperamos que al fin podamos cambiar este ‘1’ por el ‘1’ de mañana, que es lo que necesitamos ”, señaló Werner en Campeones Radio.

Germán Todino (Toyota Hilux) clasificó 2º a 0s229 y así igualó su mejor resultado del año en esta instancia (también había sido 2º en la última visita a La Plata). Los dos pilotos que comenzaron la Copa de Oro en la cima tuvieron una buena clasificación: Agustín Canapino (Chevrolet S10) quedó 3º a 0s309, mientras que Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) fue 5º a 0s783. Entre ellos se intercaló Juan José Ebarlín (Toyota Hilux), otro integrante del «grupo de los 12», que se ubicó 4º a 0s558.

“Es lo que teníamos. Hicimos una buena tarea. Es lo que se puede esperar para nuestra S10, estoy conforme y contento con eso. Mariano (Werner) desde que salió a la pista estuvo en un nivel superior ”, sostuvo Canapino en Campeones Radio.

Este domingo se correrán las series: Mariano Werner (Toyota Hilux) y Agustín Canapino (Chevrolet S10) largarán adelante en la 1ª batería, que se pondrá en marcha a las 9:15. Germán Todino (Toyota Hilux) y Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) harán lo propio en la 2ª, que comenzará a las 9.40.