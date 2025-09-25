Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

El pronóstico extendido anticipa lluvias y tormentas el sábado en algunas ciudades de Entre Ríos. Para el domingo anuncian jornada soleada

25 de septiembre 2025 · 09:38hs
Foto UNO/Gonzalo Núñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica un jueves con temperaturas un poco frescas en Entre Ríos. Durante la mañana, bien temprano, hubo mínimas de 10 grados y se espera que a lo largo del día esté soleado, con máximas promedio de 22 en distintos puntos de la provincia.

El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas llegarían el día sábado. Del mismo modo, se indica que para el domingo ya no hay anuncio de precipitaciones y se aguarda una jornada soleada.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados. Se espera una jornada soleada, aunque con algunas nubes por la tarde.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se espera un día algo nublado.

