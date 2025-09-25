El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica un jueves con temperaturas un poco frescas en Entre Ríos. Durante la mañana, bien temprano, hubo mínimas de 10 grados y se espera que a lo largo del día esté soleado, con máximas promedio de 22 en distintos puntos de la provincia.
Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados
El pronóstico extendido anticipa lluvias y tormentas el sábado en algunas ciudades de Entre Ríos. Para el domingo anuncian jornada soleada
25 de septiembre 2025 · 09:38hs
El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas llegarían el día sábado. Del mismo modo, se indica que para el domingo ya no hay anuncio de precipitaciones y se aguarda una jornada soleada.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados. Se espera una jornada soleada, aunque con algunas nubes por la tarde.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se espera un día algo nublado.