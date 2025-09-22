El Servicio Meteorológico Nacional indica para este lunes soleado, con poca nubosidad en algunas zonas de Entre Ríos

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica que la primera semana de la Primavera comienza con buenas condiciones de tiempo para Entre Ríos. Este lunes se presenta soleado, con poca nubosidad en algunos sectores. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 y 9 grados, mientras que las máximas treparán entre los 20 y 22 grados. Hasta el jueves se mantendrán las condiciones climáticas, ya para el viernes se pronostica un incremento de la nubosidad y también de las temperaturas. No se descartan eventuales precipitaciones débiles para el sábado.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En Paraná y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados. Se prevé un día soleado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. La jornada estará entre ligeramente y algo nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo ligeramente y algo nublado.