El último fin de semana del invierno llega con lluvias a Entre Ríos. Luego de un viernes donde se registraron precipitaciones el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a todo Entre Ríos bajo una alerta naranja por tormentas. El mal tiempo se extendería hasta la mañana del domingo.
Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo en Entre Ríos se extendería hasta la mañana del domingo
20 de septiembre 2025 · 11:06hs
Según el SMN, el área será afectada por tormentas “fuertes o severas”. Los fenómenos estarán acompañados por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.
La alerta se extiende a provincias cercanas, como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Temperatura
La temperatura mínima para este sábado en Paraná será de 17 grados, la máxima de 29 grados.