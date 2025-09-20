Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo en Entre Ríos se extendería hasta la mañana del domingo

El último fin de semana del invierno llega con lluvias a Entre Ríos. Luego de un viernes donde se registraron precipitaciones el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a todo Entre Ríos bajo una alerta naranja por tormentas. El mal tiempo se extendería hasta la mañana del domingo.