Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo en Entre Ríos se extendería hasta la mañana del domingo

20 de septiembre 2025 · 11:06hs
Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Foto UNO/Valeria Girard

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes
Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

El último fin de semana del invierno llega con lluvias a Entre Ríos. Luego de un viernes donde se registraron precipitaciones el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a todo Entre Ríos bajo una alerta naranja por tormentas. El mal tiempo se extendería hasta la mañana del domingo.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas “fuertes o severas”. Los fenómenos estarán acompañados por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

lluvia Paraná
Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

El SMN informó que este sábado se preveen tormentas para Entre Ríos. 

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos.

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

La alerta se extiende a provincias cercanas, como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Temperatura

La temperatura mínima para este sábado en Paraná será de 17 grados, la máxima de 29 grados.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional alerta naranja SMN
Noticias relacionadas
El CGE trabaja para que más estudiantes  puedan completar su trayectoria escolar en Entre Ríos

En Entre Ríos el 21% de los estudiantes abandona la escuela Secundaria

Las pymes de biodiésel suspendieron su producción debido a un atraso en la actualización de precios regulados. El reclamo a la Secretaría de Energía.

Crisis en las pymes productoras de biodiésel: Entre Ríos y otras provincias suspenden la producción

Se dio a conocer que habrá tormentas.

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles. 

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Ver comentarios

Lo último

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Ultimo Momento
Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Dejanos tu comentario