Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Hay un menor de 15 años imputado por el abuso ocurrido en la zona cercana al camping Pirayú en Piedras Blancas. Exigen justicia con una marcha

27 de septiembre 2025 · 15:33hs
Una joven de 33 años denunció haber sido agredida física y sexualmente mientras caminaba en un loteo cercano al camping Pirayú en Piedras Blancas. El hecho ocurrió entre las 14 y 15 horas del jueves y la mujer señaló a un menor de 15 años de edad.

El joven habría sido trasladado, en primera instancia, hacia a La Paz y, desde allí al área de Salud Mental del hospital San Martín, donde luego de evaluarlo determinaron que no tenia criterios de internación por lo que quedó en custodia de un familiar en la localidad de Hernandarias.

La causa está en manos de la fiscal de La Paz, Paula Gareis, y se encuentra en etapa investigativa.

Familiares y amigos de la víctima organizaron una movilización para este sábado, a las 18 horas, en reclamo de Justicia y mayor seguridad.

Según los primeros datos de la investigación la joven había salido a caminar por el paseo público cuando el imputado comenzó a seguirla y finalmente la amenazó y atacó. En la defensa, la víctima forcejeó con su atacante, por lo que la mujer presenta contusiones en el cuerpo.

Ahora la joven se encuentra con atención médica, psicológica y espiritual.

