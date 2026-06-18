Después de las lluvias en Entre Ríos, anticipan mejoras para este viernes

El SMN indicó que las tormentas en Entre Ríos se podrían dar hasta la medianoche de este jueves, aunque el tiempo mejoraría desde la madrugada del viernes.

El clima en Entre Ríos comenzará a mejorar este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las tormentas en Entre Ríos se podrían dar hasta la medianoche de este jueves, aunque anunció que el tiempo mejoraría desde la madrugada del viernes .

Según el organismo nacional, las tormentas podrían presentarse con variada intensidad en distintos puntos del territorio provincial, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles complicaciones.

Entre Ríos: alertan que "15% del personal" de INTA se fue del organismo

No obstante, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas para este viernes, con un descenso en la inestabilidad y jornadas con nubosidad variable.

Cómo estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 15. Para estas localidades se pronostica un día con cielo ligeramente nublado y mejores condiciones generales.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados. Allí también se prevé un viernes con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Por su parte, en Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, las mínimas descenderán hasta los 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados. En estas zonas también se espera cielo ligeramente nublado.

De esta manera, tras una jornada marcada por el alerta y la inestabilidad, Entre Ríos se prepara para un viernes con tiempo más estable y temperaturas frescas en toda la provincia.