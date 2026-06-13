SMN: fin de semana frío y con probabilidad de lluvias

Este sábado predominan las neblinas matinales, el cielo nublado y las lluvias. Las temperaturas promedios se ubicarán entre 8 y 17 grados, según el SMN. Pronóstico extendido

Este sábado predominan las neblinas matinales, el cielo nublado y las lluvias. Las temperaturas promedios se ubicarán entre 8 y 17 grados, según el SMN. Pronóstico extendido

Este sábado predominan las neblinas matinales, el cielo nublado y las lluvias. Las temperaturas promedios se ubicarán entre 8 y 17 grados, según el SMN. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico un fin de semana domindao por las neblinas matinales, el frío y la posibilidad de lluvias.

Este sábado habrá neblinas matinales, cielo nublado por la tarde y lluvias aisladas por la noche. Las temperaturas promedios se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 17 grados de máxima, y el viento soplará del sector norte rotando al sur en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

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Para este domingo se esperan lluvias aisladas por la madrugada, cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. Las temperaturas experimentarán un leve descenso con 5 grados de mínima y 14 grados de máxima. El viento predominará del sudeste.

Para el lunes se esperan temperaturas de 4 grados de mínima y 15 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del noreste rotando al norte.

El martes las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 17 grados y el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada. Los vientos predominarán del noroeste,.

El miércoles, en tanto, habrá un leve aumento de la temperatura con mínimas de 10 y máximas de 19 grados. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste .

Para el jueves el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con temperaturas mínimas de 9 grados y máxima de 18. Los vientos derán predominantes del norte.

El viernes las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 18 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán desde el sector este rotando al sudeste.