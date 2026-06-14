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SMN: inicia una semana nubosa y de bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico nubosidad variable, temperaturas bajas y probabilidad de lluvias para el jueves. Pronóstico extendido

14 de junio 2026 · 07:56hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico nubosidad variable

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico nubosidad variable, temperaturas bajas y probabilidad de lluvias para el jueves. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico una semana con nubosidad variable, probabilidad de lluvias para el jueves y temperaturas bajas.

Para este domingo cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde y parcialmente nublado a la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 6 grados de mínima y los 12 grados máximay los vientos soplarán del sudeste.

Este sábado predominan las neblinas matinales, el cielo nublado y las lluvias. Las temperaturas promedios se ubicarán entre 8 y 17 grados, según el SMN. Pronóstico extendido 

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Para este lunes se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada y parcialmente nublado durante la noche, con temperaturas de entre 4 y 15 grados y vientos soplando del sector norte-

El martes, el cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 17 grados y vientos desde el noroeste.

El miércoles las temperaturas promedio se ubicarán entre los 8 y los 19 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con vientos del sudeste.

Para el jueves el cielo estará nublado por la mañana y se prevén lluvias aisladas por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 18 grados y los vientos soplarán del sector norte.

Para el viernes las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 12 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del este rotando al sudeste.

Ell sábado las temperaturas se ubicarán entre los dos entre los 12 y los 12 grados y el cielo estará mayormente durante toda la jornada, con vientos del sector sur.

SMN Semana frío Pronóstico extendido temperaturas
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