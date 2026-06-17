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Entre Ríos: el SMN emitió una alerta por tormentas para varios departamentos

Para este jueves por la tarde, el SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos de la provincia de Entre Ríos.

17 de junio 2026 · 19:05hs
El SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos entrerrianos. 

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos entrerrianos. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia mal tiempo para este jueves y, en ese marco, 10 departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas para la tarde y la noche.

LEER MÁS: SMN: continúa el alerta por tormentas para toda la provincia

Entre Ríos, bajo alerta según el SMN

La alerta para este jueves incluye a los siguientes departamentos del centro y norte provincial: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Cerraron más de 26.000 firmas desde 2023. Entre Ríos está en sintonía con el declive nacional. En tres años cerraron 1.074 empresas, 437 en el último año

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A partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial puso en marcha un marco regulatorio estricto que establece el mérito y la idoneidad como únicos requisitos para el ingreso y ascenso en la Administración Pública.

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El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Se prevé que las condiciones del tiempo tiendan a mejorar a partir del viernes, prácticamente sin anuncio de precipitaciones.

Entre Ríos SMN Alerta tormentas
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