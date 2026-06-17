Entre Ríos: el SMN emitió una alerta por tormentas para varios departamentos

Para este jueves por la tarde, el SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos de la provincia de Entre Ríos.

El SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos entrerrianos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia mal tiempo para este jueves y, en ese marco, 10 departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas para la tarde y la noche.

La alerta para este jueves incluye a los siguientes departamentos del centro y norte provincial: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

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El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Se prevé que las condiciones del tiempo tiendan a mejorar a partir del viernes, prácticamente sin anuncio de precipitaciones.