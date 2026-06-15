SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

Para la jornada de este martes, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para cinco departamentos de la provincia de Entre Ríos.

Cinco departamentos de Entre Ríos continúan bajo alerta amarilla por frío extremo la que se extenderá hasta este martes, según el reporte meteorológico vigente. La advertencia alcanza a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a los dos grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El resto del territorio provincial también registrará condiciones frías, aunque sin alcanzar los umbrales establecidos para la emisión de una alerta por temperaturas extremas.

La jornada estará marcada por un ambiente estable y soleado, lo que permitirá una recuperación térmica durante la tarde, cuando los registros podrían alcanzar los 17 grados en gran parte de la región.

La alerta llega después de una jornada en la que el frío se hizo sentir con intensidad en distintos puntos de Entre Ríos. Durante este lunes se registraron heladas en varias localidades de la provincia y algunas estaciones meteorológicas reportaron valores que se aproximaron al grado bajo cero, especialmente en zonas rurales y áreas alejadas de los centros urbanos.