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SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

Para la jornada de este martes, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para cinco departamentos de la provincia de Entre Ríos.

15 de junio 2026 · 22:24hs
El SMN informó que cinco departamentos de Entre Ríos están bajo alerta amarilla por frío extremo. 

El SMN informó que cinco departamentos de Entre Ríos están bajo alerta amarilla por frío extremo. 

Cinco departamentos de Entre Ríos continúan bajo alerta amarilla por frío extremo la que se extenderá hasta este martes, según el reporte meteorológico vigente. La advertencia alcanza a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a los dos grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

LEER MÁS: Alerta por bajas temperaturas: el SMN pronostica mínimas cercanas a 1°C para Entre Ríos

El frío extremo en Entre Ríos

El resto del territorio provincial también registrará condiciones frías, aunque sin alcanzar los umbrales establecidos para la emisión de una alerta por temperaturas extremas.

Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos.

Alerta por bajas temperaturas: el SMN pronostica mínimas cercanas a 1°C para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico nubosidad variable, temperaturas bajas y probabilidad de lluvias para el jueves. Pronóstico extendido

SMN: inicia una semana nubosa y de bajas temperaturas

La jornada estará marcada por un ambiente estable y soleado, lo que permitirá una recuperación térmica durante la tarde, cuando los registros podrían alcanzar los 17 grados en gran parte de la región.

La alerta llega después de una jornada en la que el frío se hizo sentir con intensidad en distintos puntos de Entre Ríos. Durante este lunes se registraron heladas en varias localidades de la provincia y algunas estaciones meteorológicas reportaron valores que se aproximaron al grado bajo cero, especialmente en zonas rurales y áreas alejadas de los centros urbanos.

SMN departamentos Entre Ríos Alerta amarilla frío
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