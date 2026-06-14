Alerta por bajas temperaturas: el SMN pronostica mínimas cercanas a 1°C para Entre Ríos

El SMN anticipa una con bajas temperaturas en Entre Ríos y provincias vecinas, con temperaturas bajas, posible lluvia aislada desde el jueves.

Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, parte de Santa Fe, de Corrientes, el sur de Córdoba y parte de La Pampa, atravesará una semana marcada por el descenso de temperaturas y la posible llegada de lluvias aisladas hacia el jueves.

Para este lunes, el organismo estatal pronosticó para la capital entrerriana temperaturas mínimas de 1°C y máximas de 15°C, con un cielo con nubes aisladas.

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Además, el informe del SMN indica que el frío se mantendrá durante los próximos días. El martes, en tanto, el termómetro subirá levemente, con una máxima prevista de 17 °C y una mínima de 2 °C, mientras el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Durante el miércoles y el jueves, el SMN prevé condiciones similares: temperaturas mínimas de 5 °C y máximas de 14 °C. No se esperan lluvias hasta el jueves, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará entre 10 % y 40 %.

Para el viernes, el parte detalla que las temperaturas se mantendrán bajas, con valores entre 11°C y 18°C, predominando la nubosidad y una baja posibilidad de precipitaciones, que no superará el 10%. El sábado 20, el pronóstico muestra condiciones similares, con una mínima de 12°C y una máxima de 17°C.

El alerta amarilla por temperaturas extremas frías se refieren a “un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas".

Frio extremo

Recomendaciones

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informó que se ha emitido una alerta nivel amarilla por frío extremo para todo el territorio provincial, con efecto leve a moderado en la salud.

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema por frío son:

- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

- Si se está afectado por el frío, no hay que automedicarse, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

- Si se tiene medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

- No fumar en ambientes cerrados.

- Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.