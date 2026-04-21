Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio y Luis Caputo definen continuidad de obras viales y alivio fiscal

Frigerio se reunió con el ministro Caputo para avanzar en obras viales y alivio fiscal para el sector productivo

21 de abril 2026 · 14:41hs
Frigerio se reunió con el ministro Caputo para avanzar en obras viales y alivio fiscal para el sector productivo

Frigerio se reunió con el ministro Caputo para avanzar en obras viales y alivio fiscal para el sector productivo

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la ciudad de Buenos Aires, donde abordaron una agenda centrada en infraestructura, finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.

Durante la reunión, analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, destacando aquellas obras que ya se encuentran en marcha y las que serán finalizadas, como la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Rogelio Frigerio dio inicio a cuatro obras en Entre Ríos a través de Fondo Fiduciario.

Fondo Fiduciario: Rogelio Frigerio dio inicio a cuatro obras en Entre Ríos

Rogelio Frigerio se reunió con Karina Milei para avanzar en obras en rutas nacionales.

Rogelio Frigerio se reunió con Karina Milei para avanzar en obras en rutas nacionales

Además, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos para saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, y de recibir anticipo de coparticipación para la provincia y para los municipios que lo necesiten.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo para eliminar impuestos distorsivos entre Nación, Provincia y los municipios, trabajando de manera coordinada.

"Definimos cuatro prioridades para Entre Ríos: intervenir las rutas nacionales, avanzar en la compensación de la deuda de la Caja de Jubilaciones, habilitar anticipos financieros para la provincia y municipios, y un acuerdo fiscal para eliminar impuestos distorsivos en los tres niveles de gobierno. Orden fiscal, infraestructura y menos impuestos para producir y crecer. Ese es el rumbo", expresó el gobernador al compartir un posteo del ministro.

Embed

"Excelente reunión con @frigeriorogelio, que está haciendo un enorme trabajo en su provincia. Hablamos de las rutas que ya están en marcha, de las que vamos a terminar (como la 18) y de las mejor estrategia para seguir bajando los impuestos más distorsivos del país, a nivel", expresó el ministro Luis Caputo.

Rogelio Frigerio Luis Caputo obras viales
Noticias relacionadas
Rogelio Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal federal ante empresarios.

Rogelio Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal federal ante empresarios

Rogelio Frigerio se refirió a la relocalización de HIF Global en Paysandú, frente a Colón. 

Rogelio Frigerio y la relocalización de HIF Global: "Actuamos con celeridad y veníamos peleando en silencio"

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores.

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

AJER prepara una movilización para este jueves

AJER prepara una movilización para este jueves

Ver comentarios

Lo último

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

AJER prepara una movilización para este jueves

AJER prepara una movilización para este jueves

Concepción del Uruguay: comenzó el juicio a dos exintegrantes de la Gendarmería por delitos de lesa humanidad

Concepción del Uruguay: comenzó el juicio a dos exintegrantes de la Gendarmería por delitos de lesa humanidad

Ultimo Momento
Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

AJER prepara una movilización para este jueves

AJER prepara una movilización para este jueves

Concepción del Uruguay: comenzó el juicio a dos exintegrantes de la Gendarmería por delitos de lesa humanidad

Concepción del Uruguay: comenzó el juicio a dos exintegrantes de la Gendarmería por delitos de lesa humanidad

Recordarán a Bazán y Bustos con una actividad abierta al público en la Catedral

Recordarán a Bazán y Bustos con una actividad abierta al público en la Catedral

Rogelio Frigerio y Luis Caputo definen continuidad de obras viales y alivio fiscal

Rogelio Frigerio y Luis Caputo definen continuidad de obras viales y alivio fiscal

Policiales
Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Detuvieron a un estafador tras un cuento del tío en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Ovación
Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

La provincia
Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores

AJER prepara una movilización para este jueves

AJER prepara una movilización para este jueves

Concepción del Uruguay: comenzó el juicio a dos exintegrantes de la Gendarmería por delitos de lesa humanidad

Concepción del Uruguay: comenzó el juicio a dos exintegrantes de la Gendarmería por delitos de lesa humanidad

Recordarán a Bazán y Bustos con una actividad abierta al público en la Catedral

Recordarán a Bazán y Bustos con una actividad abierta al público en la Catedral

Rogelio Frigerio y Luis Caputo definen continuidad de obras viales y alivio fiscal

Rogelio Frigerio y Luis Caputo definen continuidad de obras viales y alivio fiscal

Dejanos tu comentario