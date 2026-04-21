Rogelio Frigerio y Luis Caputo definen continuidad de obras viales y alivio fiscal

Frigerio se reunió con el ministro Caputo para avanzar en obras viales y alivio fiscal para el sector productivo

Frigerio se reunió con el ministro Caputo para avanzar en obras viales y alivio fiscal para el sector productivo

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la ciudad de Buenos Aires, donde abordaron una agenda centrada en infraestructura, finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.

Durante la reunión, analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, destacando aquellas obras que ya se encuentran en marcha y las que serán finalizadas, como la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Además, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos para saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, y de recibir anticipo de coparticipación para la provincia y para los municipios que lo necesiten.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo para eliminar impuestos distorsivos entre Nación, Provincia y los municipios, trabajando de manera coordinada.

"Definimos cuatro prioridades para Entre Ríos: intervenir las rutas nacionales, avanzar en la compensación de la deuda de la Caja de Jubilaciones, habilitar anticipos financieros para la provincia y municipios, y un acuerdo fiscal para eliminar impuestos distorsivos en los tres niveles de gobierno. Orden fiscal, infraestructura y menos impuestos para producir y crecer. Ese es el rumbo", expresó el gobernador al compartir un posteo del ministro.

Embed Excelente reunión de trabajo con @LuisCaputoAR.



Definimos cuatro prioridades para Entre Ríos: intervenir las rutas nacionales, avanzar en la compensación de la deuda de la Caja de Jubilaciones, habilitar anticipos financieros para la provincia y municipios, y un acuerdo fiscal… https://t.co/ObG8bV6ZrG — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) April 21, 2026

"Excelente reunión con @frigeriorogelio, que está haciendo un enorme trabajo en su provincia. Hablamos de las rutas que ya están en marcha, de las que vamos a terminar (como la 18) y de las mejor estrategia para seguir bajando los impuestos más distorsivos del país, a nivel", expresó el ministro Luis Caputo.