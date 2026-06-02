Rogelio Frigerio: "Acá no van a pasar los narcotraficantes"

El gobernador Rogelio Frigerio destacó el secuestro de 250 kilos de cocaína en Feliciano y aseguró que Entre Ríos "no será un lugar para los narcotraficantes".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que destacó el secuestro de 250 kilos de cocaína de máxima pureza durante un operativo realizado la semana pasada en el departamento Feliciano . Del encuentro en la Jefatura Central participaron además el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el jefe de Policía, Claudio González y la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi. Dos policías -un Oficial Ayudante y un Sargento Ayudante- que fueron claves para la detención de los narcos fueron reconocimiento.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del jueves en el Puesto Caminero "Puente de Hierro". Efectivos de la Policía de Entre Ríos intentaron detener para un control preventivo un automóvil Mercedes Benz de alta gama, pero el conductor ignoró la orden y emprendió una peligrosa fuga por la Ruta Provincial Nº 28.

La persecución se extendió por varios kilómetros de caminos rurales. Durante la huida, los ocupantes del vehículo arrojaron bolsos y mochilas a la banquina con la intención de desprenderse de la carga ilegal. La maniobra concluyó cuando uno de los neumáticos delanteros estalló, obligando al automóvil a detenerse. Los efectivos lograron reducir a los sospechosos y, al inspeccionar los elementos descartados, hallaron 250 ladrillos compactos de clorhidrato de cocaína con un peso total de 250 kilos.

Los detenidos fueron el presunto narcotraficante rosarino Carlos Fiordelino, quien cuenta con más de 40 causas judiciales y había permanecido prófugo de la Justicia, y Benjamín Ariel Maciel, de 19 años. Ambos fueron alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Fiordelino

Durante la conferencia, Frigerio señaló que la droga secuestrada tendría un valor estimado de 10 millones de euros en el mercado europeo. Según la principal hipótesis de la investigación, el cargamento tenía como destino el puerto de Rosario para luego ser enviado a Europa. “Por suerte no va a llegar a ningún hogar”, afirmó.

El mandatario destacó el profesionalismo de la Policía de Entre Ríos y el trabajo articulado con la Justicia Federal. “Este es el resultado del trabajo en equipo. Es una estrategia impulsada por el ministro de Seguridad, que desde un primer momento me pidió cuidar las fronteras de la provincia. Identificamos diez lugares y esos lugares los cuidamos como nunca en la historia”, sostuvo.

Frigerio remarcó que el puesto donde se produjo el procedimiento era un lugar que anteriormente carecía de controles permanentes. “En esta decisión de controlar nuestras fronteras, el personal de la Policía pudo interceptar este cargamento. La Justicia establecerá cuál era su destino final. Además, se logró detener y encarcelar a un narcotraficante peligroso”, expresó.

“Aquí no van a pasar los narcotraficantes. Este no es un lugar donde tengan cabida. Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”, enfatizó el gobernador, quien también destacó las inversiones realizadas en materia de seguridad, incluyendo la compra de chalecos antibalas, móviles policiales y equipamiento para las fuerzas.

Por su parte, Roncaglia resaltó el accionar de los efectivos que participaron del operativo. “Es una premisa tener nuestras fronteras controladas. Queremos impedir que ingresen narcotraficantes y delincuentes. Quiero destacar a un Oficial Ayudante con tres años de carrera y a un Sargento Ayudante con 16 años de servicio. Entre los dos no llegan a ganar tres millones de pesos y se encontraron frente a un cargamento valuado en 10 millones de euros”, señaló.

El ministro relató que ambos policías realizaban controles de rutina cuando advirtieron el nerviosismo de los ocupantes del vehículo. “Pidieron la documentación y les llamó la atención la actitud de estas personas. De inmediato subieron al auto y se dieron a la fuga. Los efectivos iniciaron la persecución, dieron aviso a la Policía Departamental Feliciano y entre todos lograron acorralarlos. Durante el recorrido arrojaron los bolsos con la droga y una pistola calibre 9 milímetros”, concluyó.