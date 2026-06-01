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Entre Ríos: Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó el reglamento general de concursos para el ingreso a planta permanente de la administración pública.

1 de junio 2026 · 21:16hs
Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente de Entre Ríos. 

Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente de Entre Ríos. 

El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto Nº 1452 que aprueba el Reglamento General de Concursos para el nombramiento e ingreso a la planta permanente, las promociones y la asignación de jefaturas de Departamento y División de la Administración Pública Provincial. La norma reglamenta una exigencia que la Constitución Provincial consagró en 2008 y que, hasta ahora, ninguna administración había instrumentado de forma completa.

LEER MÁS: Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

A partir de su vigencia, todo ingreso al Estado, toda promoción y toda designación en cargos de conducción deberán realizarse a través de un proceso de selección transparente, público y basado en el mérito.

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El nuevo sistema contempla tres tipos de concurso: para el ingreso a la planta permanente, para la asignación de jefaturas de departamento y división, y para las promociones internas.

Los concursos serán abiertos, habilitados a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos, pudiendo existir en modalidad o cerrados, dirigidos exclusivamente al personal ya perteneciente a la administración, siempre que la necesidad de cobertura del servicio así lo requiera.

El reglamento también reconoce la trayectoria del personal temporario del Estado, otorgando puntaje específico según los años de servicio continuado. Los jurados estarán integrados por siete miembros: representantes del organismo convocante, de las entidades sindicales y del sector académico universitario, garantizando así pluralidad y control en el proceso.

El decreto establece además que toda designación en planta permanente efectuada sin concurso previo será insanablemente nula, y que el Poder Ejecutivo podrá declararla de oficio.

La medida fue elaborada en conjunto con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con la moderación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de la Secretaría Legal y Técnica y el acompañamiento de la Dirección General de Recursos Humanos.

Entre Ríos Rogelio Frigerio reglamento Planta permanente
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