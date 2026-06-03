Rogelio Frigerio anunció financiamiento internacional para el mejoramiento de las rutas

Rogelio Frigerio anunció una inversión récord para Vialidad y confirmó financiamiento internacional por 322 millones de dólares para obras en la red vial.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció una inversión superior a los 12.000 millones de pesos para la compra de equipamiento y maquinaria destinada a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), y destacó la obtención de 322,5 millones de dólares en financiamiento internacional para obras de infraestructura vial.

Además, ratificó el compromiso de intervenir el 100% de las rutas provinciales antes de finalizar su mandato. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que el mandatario presentó los avances y el plan integral de infraestructura vial que impulsa el Gobierno de Entre Ríos. Allí sostuvo que, en poco más de dos años de gestión, se logró revertir una situación que calificó como crítica y avanzar hacia una transformación estructural del sistema vial.

Frigerio recordó que al asumir encontró rutas provinciales “en estado deplorable y abandonadas”, además de una Dirección Provincial de Vialidad con problemas de funcionamiento y falta de transparencia en distintos procesos administrativos y de contratación. Frente a ese escenario, aseguró que el objetivo central fue “recuperar Vialidad y recuperar las rutas para nuestra provincia”.

En ese marco, destacó el saneamiento de deudas heredadas por más de 30.000 millones de pesos, situación que mantenía paralizadas numerosas obras. Según explicó, actualmente la administración se encuentra al día y trabaja bajo la premisa de que cada obra iniciada se ejecute dentro de los plazos previstos.

Infraestructura vial

El gobernador también remarcó que las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia permitieron incrementar la participación de empresas en los procesos licitatorios. “Triplicamos la cantidad de oferentes y eso nos permitió hacer más obras y más kilómetros con menos recursos”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del plan es la adquisición de más de 70 unidades de equipamiento vial, una inversión que calificó como la más importante realizada en varias décadas. El objetivo es fortalecer la capacidad operativa de la DPV, luego de haber encontrado un organismo que, según describió, carecía de herramientas suficientes para responder a las necesidades de los vecinos. Asimismo, señaló que se está llevando adelante un proceso de reorganización interna del personal para reforzar la presencia territorial de los trabajadores viales en los distintos campamentos y zonas de intervención.

Respecto de las obras en ejecución, Frigerio indicó que el plan estratégico prevé intervenir la totalidad de la red vial provincial durante los cuatro años de gestión. En ese sentido, informó que ya se realizaron trabajos sobre más de 1.000 kilómetros de rutas y que el objetivo es alcanzar todos los tramos restantes antes de concluir el mandato. También mencionó un programa específico para mejorar los 25.000 kilómetros de caminos rurales de la provincia.

Para aquellas rutas que requieren una reconstrucción integral, el Gobierno provincial gestionó financiamiento internacional luego de obtener el aval soberano de la Nación. Frigerio destacó que Entre Ríos fue la primera provincia en acceder a esta instancia y precisó que se consiguieron créditos por más de 320 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

“Son recursos a muy largo plazo y con tasas bajas que nos permitirán reconstruir rutas desde cero”, sostuvo el mandatario.

Eliminación de impuestos

Entre otras medidas vinculadas al sector, mencionó la eliminación de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos para la obra pública, así como el envío a la Legislatura de un proyecto de Compre Provincial destinado a priorizar la contratación de empresas entrerrianas.

Además, recordó que el Gobierno dispuso que el 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al mantenimiento y mejoramiento de los caminos de la producción.

Al cierre de la presentación, Frigerio afirmó que los resultados obtenidos responden a un modelo basado en “reglas claras, transparencia y competencia”, y consideró que las inversiones anunciadas permitirán saldar una deuda histórica con la infraestructura vial de la provincia, además de generar empleo y dinamizar la actividad económica.

De la actividad también participaron el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, y el director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda.