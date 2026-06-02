Reforma previsional: la Multisectorial juntó 25 mil firmas y hará una marcha provincial

La Multisectorial anunció una marcha provincial y la presentación de más de 25.000 firmas en el Senado para rechazar el proyecto de reforma jubilatoria.

La Multisectorial anunció una marcha provincial y la presentación de más de 25.000 firmas en el Senado para rechazar el proyecto de reforma jubilatoria.

La Multisectorial contra la reforma previsional , integrada por sindicatos docentes, estatales y organizaciones de trabajadores de toda la provincia, definió este martes una serie de medidas para profundizar el rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Entre las acciones anunciadas se destacan la convocatoria a una movilización provincial para el día en que la iniciativa sea tratada en el recinto del Senado y la presentación de más de 25.000 firmas reunidas en toda Entre Ríos en contra de la propuesta oficial. Algunos gremios analizarán la realización de un paro.

Las definiciones fueron dadas a conocer en conferencia de prensa, en la antesala del inicio del debate legislativo previsto para este miércoles a las 10, cuando el proyecto comenzará a ser analizado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores.

La Multisectorial anunció medidas contra la reforma jubilatoria Agmer

Firmas, marcha y paros

En conferencia, José María Segura, secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), dijo: "Acabamos de terminar una reunión de la Multisectorial en la cual definimos una serie de acciones en relación al proyecto del gobierno que tiene por finalidad eliminar el 82% móvil de las jubilaciones de la provincia y empobrecer a los jubilados de la provincia. La definición de la Multisectorial ha sido absolutamente clara: vamos a defender los salarios de los trabajadores jubilados y activos".

"Entendemos además que el proyecto está lleno de inconstitucionalidades porque hay una delegación absoluta de funciones y de responsabilidades en el Ejecutivo que no corresponden al ordenamiento constitucional. Lo que hemos decidido entre todas las organizaciones que conformamos, la Multisectorial, es la presentación de un petitorio de firma que seguramente la sociedad ha visto. Se han hecho se han reunido firmas en toda la provincia. Hay más de 25.000 firmas ya reunidas que se van a presentar en la Cámara de Senadores", agregó.

Asimismo, señaló que pedirán ser escuchados en las comisiones del Senado donde se tratará la iniciativa. Finalmente, anticipó una marcha provincial para el día que se trate el proyecto en el recinto de la Cámara Alta. "Vamos a convocar para el día que se trate en el recinto este proyecto de Ley, una movilización provincial con distintas modalidades que van a incluir paros en algunos sindicatos y movilizaciones o retenciones de servicio con movilización en otros".

Finalmente, dijo que el movimiento de mujeres marchará este 3 de junio, en el marco de la marcha nacional por el Ni Una Menos, con la consigna de la Multisectorial. "Las compañeras del movimiento feminista van a incorporar dentro de las actividades y los planteos lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres en el sistema jubilatorio de la provincia, el intento del gobierno de equiparar la edad jubilatoria de varones y mujeres. Es una cosa que la multisectorial se ha expresado con claridad que rechaza", cerró.