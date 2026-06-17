Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Representantes municipales y jubilados manifestaron ante el Senado preocupación por la sostenibilidad del sistema y advirtieron sobre inconstitucionalidad

En el marco del debate de la Reforma Previsional, representantes municipales y jubilados manifestaron ante el Senado preocupación por la sostenibilidad del sistema y advirtieron sobre inconstitucionalidad

En el marco del debate de la Reforma Previsional, representantes municipales y jubilados manifestaron ante el Senado preocupación por la sostenibilidad del sistema y advirtieron sobre inconstitucionalidad

En el marco del debate de la Reforma Previsional, representantes municipales y jubilados manifestaron ante el Senado preocupación por la sostenibilidad del sistema y advirtieron sobre inconstitucionalidad

En el marco del debate de la Reforma Previsional, representantes municipales y jubilados manifestaron ante el Senado preocupación por la sostenibilidad del sistema y advirtieron sobre inconstitucionalidad

Organizaciones gremiales y de jubilados analizaron un proyecto de reforma previsional (ley Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional) en el marco del debate del Senado de Entre Ríos.

Los representantes municipales manifestaron su preocupación por la sostenibilidad del sistema y advirtieron sobre posibles vicios de inconstitucionalidad en la nueva normativa. Por otro lado, los portavoces de los jubilados exigieron que se respeten los derechos adquiridos y criticaron el posible aumento de la edad jubilatoria femenina . La discusión también abordó la reducción de los porcentajes de las pensiones y la necesidad de mantener la gratuidad en trámites previsionales.

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La reunión se desarrolló el martes en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno Ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores. Expusieron representantes de los trabajadores municipales y de los jubilados provinciales, quienes plantearon diversos cuestionamientos a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

El estudio del proyecto seguirá este miércoles 17 de junio. Están citados representantes de la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, quienes brindarán su perspectiva técnica sobre la norma.

Reforma Previsional Senado Jubilados Festram 1

La postura de los gremios municipales

Los representantes de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) calificaron el proyecto como “preocupante” tanto para los empleados como para los intendentes. El secretario general, Mario Barberán, instó a los legisladores a realizar un análisis profundo: “Les pedimos, con mucho respeto, que lo piensen bien, que escuchen a todos, que se fijen en su territorio”.

Por su parte, el secretario adjunto de Festram, Martín Santana, aportó datos para relativizar el impacto del sector en las cuentas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, señalando que “el 4% del déficit es el que genera el municipio”. Santana precisó que el sector cuenta con 2,14 activos por cada pasivo, una cifra que se encuentra “bastante por encima de la media que se cuestiona”.

Desde el aspecto jurídico, el secretario legal y técnico, César Cruz, advirtió sobre posibles vicios de inconstitucionalidad al “delegar al Ejecutivo aspectos que no le corresponden” y cuestionó las facultades que se otorgarían al presidente de la Caja de Jubilaciones. Asimismo, subrayó que cualquier reforma debe “respetar los tratados de Derechos Humanos”.

En sintonía con los reclamos locales, Hernán Miño, secretario general de Suoyem de Crespo, planteó la necesidad de una actualización salarial diferenciada, solicitando que “los municipales no tengan el mismo índice de actualización que los demás empleados públicos” debido a la variedad de acuerdos salariales en los más de 70 municipios entrerrianos.

Reforma Previsional Senado Jubilados Festram 3

Reclamos de la Federación de Jubilados

La representación de los pasivos también marcó sus objeciones. Oscar Pirillo, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, si bien valoró la instancia de diálogo, pidió garantías sobre los derechos ya obtenidos. Propuso que “se asegure que esta ley no tenga ningún efecto retroactivo para que no sean afectados los derechos adquiridos de quienes ya son titulares de un beneficio previsional”. Además, solicitó mantener el artículo 98 de la Ley Nº 8.732, que garantiza el “beneficio de justicia gratuita” para trámites previsionales.

Finalmente, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Claudia Vallori, fue crítica respecto al impacto en las mujeres y las pensiones. Afirmó que la reforma “perjudica regímenes especiales” y aumenta la edad jubilatoria femenina “sin considerar las tareas de cuidado”.

Vallori también alertó sobre el recorte en los beneficios de sobrevivencia, señalando que “las pensiones pasan del 75% al 70%, y muchas de ellas dejan de ser vitalicias”.