El bloque peronista votó en contra del proyecto y afirmó que el Gobierno no demostró cómo reducirá el déficit previsional.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores.

El bloque de diputados de Más para Entre Ríos votó este miércoles en contra del proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y sostuvo que la iniciativa perjudica a jubilados, trabajadores estatales y municipios, sin demostrar un beneficio concreto para las finanzas provinciales.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, la bancada opositora afirmó que el Ejecutivo no explicó cuánto disminuirá el déficit de la Caja de Jubilaciones con la aplicación de la nueva normativa y cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto.

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Los legisladores señalaron que, durante el análisis en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social, no fueron incorporadas las modificaciones propuestas por la oposición y otros sectores que participaron de las reuniones.

LEER MÁS: Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

En el recinto, la diputada Silvina Deccó advirtió sobre presuntas incompatibilidades del proyecto con la normativa vigente, mientras que Mariel Ávila cuestionó los alcances de la declaración de emergencia previsional.

La palabra de Andrea Zoff

Por su parte, Andrea Zoff sostuvo que la reforma afectará los recursos coparticipables destinados a municipios y comunas, además de modificar el esquema de movilidad jubilatoria. En la misma línea, Silvia Moreno afirmó que la iniciativa solo contó con el respaldo de sectores oficialistas y empresarios.

Lorena Arrozogaray criticó la rapidez del tratamiento legislativo y sostuvo que existieron propuestas alternativas que no fueron consideradas durante el debate.

El diputado Enrique Cresto rechazó la reforma al considerar que vulnera derechos previsionales y comparó la iniciativa con normas que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales. Además, expresó su respaldo a trabajadores y jubilados.

A su turno, Yari Seyler cuestionó las diferencias entre las declaraciones del gobernador y los datos oficiales sobre el déficit previsional, y sostuvo que el proyecto no garantiza el mantenimiento del 82% móvil para los jubilados.

La postura de Juan José Bahillo

Juan José Bahillo también se pronunció en contra de la iniciativa. Rechazó la existencia de una confrontación entre los sectores público y privado y cuestionó la decisión del oficialismo de no introducir modificaciones al texto aprobado por el Senado.

En el cierre del debate, la presidenta del bloque, Laura Stratta, afirmó que el déficit previsional requiere soluciones, pero rechazó que la reforma sea el único camino posible. Sostuvo que los datos oficiales no describen un sistema fuera de control y cuestionó que el Gobierno no precisara cuánto disminuirá el déficit con la nueva ley.

La legisladora también advirtió sobre posibles objeciones de constitucionalidad, criticó la declaración de emergencia previsional por cuatro años y sostuvo que el proyecto delega facultades excesivas al Poder Ejecutivo.

Finalmente, Stratta afirmó que defender a los trabajadores públicos implica garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales del Estado y ratificó que el bloque justicialista no acompañaría una reforma que, a su entender, representa "un ajuste" sobre jubilados y empleados estatales.