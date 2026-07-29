El oficialismo reunió 18 votos para aprobar la iniciativa de la reforma previsional. La oposición sumó 12 rechazos y hubo tres ausencias durante la sesión.

La reforma previsional fue ley luego de una ajustada votación que dividió a la Cámara de Diputados.

Luego de más de cinco horas de debate, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. La iniciativa fue aprobada por una diferencia de seis votos, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y una masiva protesta de gremios y jubilados frente a la Casa de Gobierno.

El oficialismo reunió 18 votos afirmativos con el respaldo de 15 legisladores de Juntos por Entre Ríos, dos diputados de La Libertad Avanza y la legisladora Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Voto a voto

A favor votaron Lénico Aranda, Mariana Bentos, Silvio Gallay, Carola Laner, Gabriela Lena, Marcelo López, Jorge Maier, Susana Pérez, Fabián Rogel, María Elena Romero, Juan Rossi, Bruno Sarubi, Carolina Streitenberger, María Noelia Taborda y Érica Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos); Roque Fleitas y Débora Todoni (La Libertad Avanza); y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular).

La oposición reunió 12 votos negativos. Rechazaron el proyecto Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Enrique Cresto, Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia Moreno, Yari Seyler, Laura Stratta y Andrea Zoff, todos del bloque Unión por la Patria–Más para Entre Ríos, además de Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos.

La postura del oficialismo

Durante el debate, los legisladores oficialistas defendieron la necesidad de introducir cambios para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y reducir el déficit del organismo. En cambio, desde la oposición sostuvieron que la norma implica un ajuste sobre jubilados y trabajadores estatales, cuestionaron la declaración de emergencia previsional y advirtieron sobre posibles planteos de inconstitucionalidad.

Los ausentes

La sesión también registró tres ausencias: Rubén Rastelli y Mauro Godein, ambos de Juntos por Entre Ríos, quienes justificaron su inasistencia por cuestiones de salud, y Julia Calleros, del Partido Fe y Libertad.

Con la aprobación en Diputados, la reforma previsional quedó sancionada y el Gobierno provincial avanzará con su implementación, mientras los gremios ya anticiparon que analizarán acciones judiciales y nuevas medidas de protesta.