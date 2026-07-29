Manuel Troncoso sobre la reforma previsional: "Resolver un problema estructural requiere decisión y coraje"

En su cuenta de X, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se expresó luego de aprobada la reforma jubilatoria promovida por el Gobierno provincial.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, celebró a través de su cuenta en la red social X la sanción de la reforma de la Caja de Jubilaciones, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.

“La reforma de la Caja de Jubilaciones ya es ley”, expresó el funcionario, y remarcó que la provincia decidió afrontar “después de 20 años de un déficit que crecía sin que nadie se animara a resolverlo” la necesidad de encontrar una solución definitiva.

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

“Entre Ríos decidió dar el paso: discutirlo, debatirlo en la Legislatura y encontrar una solución. Así se construyen las soluciones que duran”, sostuvo.

En su mensaje, Troncoso detalló los ejes centrales de la reforma aprobada: la preservación del 82% móvil sobre el salario bruto, el respeto de los derechos adquiridos y el mantenimiento de los regímenes especiales. “Con una premisa clara: que las jubilaciones de hoy y las de las próximas generaciones estén garantizadas”, afirmó.

Más adelante, el ministro subrayó el carácter estructural de la reforma y la decisión política que implicó su tratamiento. “Resolver un problema estructural requiere decisión y coraje político. Hoy Entre Ríos eligió hacerse cargo del futuro previsional de sus jubilados, en lugar de seguir postergando", señaló.

Y cerró: “Esa es la diferencia entre mirar para adelante y mirar para otro lado”.