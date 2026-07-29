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Manuel Troncoso sobre la reforma previsional: "Resolver un problema estructural requiere decisión y coraje"

En su cuenta de X, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se expresó luego de aprobada la reforma jubilatoria promovida por el Gobierno provincial.

29 de julio 2026 · 21:41hs
Manuel Troncoso se expresó luego de aprobada la reforma previsional en Diputados. 

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Manuel Troncoso se expresó luego de aprobada la reforma previsional en Diputados. 

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, celebró a través de su cuenta en la red social X la sanción de la reforma de la Caja de Jubilaciones, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.

LEER MÁS: La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

Las expresiones de Manuel Troncoso

“La reforma de la Caja de Jubilaciones ya es ley”, expresó el funcionario, y remarcó que la provincia decidió afrontar “después de 20 años de un déficit que crecía sin que nadie se animara a resolverlo” la necesidad de encontrar una solución definitiva.

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“Entre Ríos decidió dar el paso: discutirlo, debatirlo en la Legislatura y encontrar una solución. Así se construyen las soluciones que duran”, sostuvo.

En su mensaje, Troncoso detalló los ejes centrales de la reforma aprobada: la preservación del 82% móvil sobre el salario bruto, el respeto de los derechos adquiridos y el mantenimiento de los regímenes especiales. “Con una premisa clara: que las jubilaciones de hoy y las de las próximas generaciones estén garantizadas”, afirmó.

Más adelante, el ministro subrayó el carácter estructural de la reforma y la decisión política que implicó su tratamiento. “Resolver un problema estructural requiere decisión y coraje político. Hoy Entre Ríos eligió hacerse cargo del futuro previsional de sus jubilados, en lugar de seguir postergando", señaló.

Y cerró: “Esa es la diferencia entre mirar para adelante y mirar para otro lado”.

Manuel Troncoso Reforma previsional
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