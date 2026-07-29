Uno Entre Rios | La Provincia | Reforma previsional

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Los diputados Romero y Sarubi afirmaron que la ley de la reforma previsional garantiza la sustentabilidad del sistema y preserva el 82% móvil a futuro.

29 de julio 2026 · 18:05hs
Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja.

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja.

Los diputados oficialistas María Elena Romero y Bruno Sarubi defendieron en el recinto la reforma previsional sancionada por la Cámara de Diputados y sostuvieron que la norma permitirá garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

Romero afirmó que la provincia debía enfrentar un problema estructural que, según señaló, fue reconocido durante años pero nunca resuelto. En ese sentido, sostuvo que la diferencia con gestiones anteriores radica en haber impulsado una solución legislativa.

La reforma previsional fue ley luego de una ajustada votación que dividió a la Cámara de Diputados.

La reforma previsional fue ley luego de una ajustada votación que dividió a la Cámara de Diputados

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

LEER MÁS: Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

La legisladora aseguró que la reforma busca preservar el sistema previsional a largo plazo y afirmó que se trata de una norma destinada a garantizar la continuidad de los derechos jubilatorios. "Esta no es una ley de un gobierno, es una ley para la provincia", expresó.

Bruno Sarubi

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, sostuvo que durante el debate ningún sector negó la existencia del déficit de la Caja, sino que la discusión se centró en la forma de resolverlo.

El legislador señaló que la iniciativa no implica un aumento de impuestos, sino un ordenamiento gradual del sistema previsional para fortalecer su financiamiento y asegurar su funcionamiento en las próximas décadas.

Sarubi también destacó que uno de los principales objetivos de la reforma es preservar el régimen jubilatorio provincial y garantizar que las futuras generaciones puedan acceder al beneficio con el 82 por ciento móvil.

Reforma previsional caja Diputados Bruno Sarubi
Noticias relacionadas
Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo.

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria.

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos.

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave.

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

Ver comentarios

Lo último

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Ultimo Momento
Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Corrientes: comenzaron las evacuaciones por la crecida del río Uruguay

Corrientes: comenzaron las evacuaciones por la crecida del río Uruguay

Policiales
Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Ovación
River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha

River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha

La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato

La provincia
Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Dejanos tu comentario