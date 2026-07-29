Los diputados Romero y Sarubi afirmaron que la ley de la reforma previsional garantiza la sustentabilidad del sistema y preserva el 82% móvil a futuro.

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja.

Los diputados oficialistas María Elena Romero y Bruno Sarubi defendieron en el recinto la reforma previsional sancionada por la Cámara de Diputados y sostuvieron que la norma permitirá garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

Romero afirmó que la provincia debía enfrentar un problema estructural que, según señaló, fue reconocido durante años pero nunca resuelto. En ese sentido, sostuvo que la diferencia con gestiones anteriores radica en haber impulsado una solución legislativa.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

La reforma previsional fue ley luego de una ajustada votación que dividió a la Cámara de Diputados

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La legisladora aseguró que la reforma busca preservar el sistema previsional a largo plazo y afirmó que se trata de una norma destinada a garantizar la continuidad de los derechos jubilatorios. "Esta no es una ley de un gobierno, es una ley para la provincia", expresó.

Bruno Sarubi

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, sostuvo que durante el debate ningún sector negó la existencia del déficit de la Caja, sino que la discusión se centró en la forma de resolverlo.

El legislador señaló que la iniciativa no implica un aumento de impuestos, sino un ordenamiento gradual del sistema previsional para fortalecer su financiamiento y asegurar su funcionamiento en las próximas décadas.

Sarubi también destacó que uno de los principales objetivos de la reforma es preservar el régimen jubilatorio provincial y garantizar que las futuras generaciones puedan acceder al beneficio con el 82 por ciento móvil.