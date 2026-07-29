Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que no habrá recortes para jubilados actuales y sostuvo que la ley apunta a evitar el colapso del sistema.

29 de julio 2026 · 16:44hs
Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria.

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria.

En la antesala de la sanción de la reforma previsional, el gobernador Rogelio Frigerio defendió el proyecto impulsado por el Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa es necesaria para contener el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

El mandatario afirmó que el organismo "pierde un millón de dólares por día" y cuestionó la falta de medidas adoptadas por las gestiones anteriores para enfrentar el problema. "El objetivo es evitar que la Caja explote", remarcó.

Frigerio presentó un sistema centralizado para comprar medicamentos con ahorro y mayor control estatal.

Frigerio presentó un sistema centralizado para comprar medicamentos con ahorro y mayor control estatal

Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional.

Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional

LEER MÁS: La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

Frigerio aseguró que la reforma no afectará a los actuales jubilados y señaló que los haberes continuarán actualizándose. Indicó que los beneficiarios podrán comprobar en sus próximos recibos el incremento correspondiente a la última actualización del 3%, por lo que descartó que existan recortes en las prestaciones.

En ese sentido, sostuvo que las críticas al proyecto responden a "mentiras" y afirmó que los resultados permitirán despejar las dudas sobre el alcance de la reforma.

Cuestionamientos de Frigerio

El gobernador también cuestionó a las administraciones provinciales de las últimas dos décadas por no haber impulsado cambios para corregir el déficit previsional. Según expresó, la decisión de avanzar con la reforma responde al compromiso asumido durante la campaña de implementar transformaciones estructurales.

Asimismo, reconoció que la iniciativa genera resistencia en algunos sectores, aunque sostuvo que el Gobierno debe priorizar la sustentabilidad del sistema previsional y el interés del conjunto de la población entrerriana.

Frigerio explicó que el déficit responde a factores estructurales, como el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la relación entre trabajadores activos y jubilados. En ese marco, señaló que la reforma busca contener el desequilibrio financiero y garantizar la continuidad del sistema.

Por último, ratificó que la Provincia continuará reclamando al Gobierno nacional el pago de los fondos que, según sostuvo, le corresponden a Entre Ríos para financiar la Caja de Jubilaciones.

Frigerio Reforma previsional déficit
Noticias relacionadas
El Gobierno provincial activa un plan preventivo ante el regreso del fenómeno de El Niño.

El Gobierno provincial activa un plan preventivo ante el regreso del fenómeno de El Niño

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio.

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz.

Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Ver comentarios

Lo último

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Ultimo Momento
El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Policiales
Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Ovación
La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

La FIFA investiga a la AFA por la bandera de Malvinas

La FIFA investiga a la AFA por la bandera de Malvinas

Un mundialista dirá presente en el inicio del campeonato de Paraná Campaña

Un mundialista dirá presente en el inicio del campeonato de Paraná Campaña

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

La provincia
El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

Dejanos tu comentario