El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que no habrá recortes para jubilados actuales y sostuvo que la ley apunta a evitar el colapso del sistema.

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria.

En la antesala de la sanción de la reforma previsional, el gobernador Rogelio Frigerio defendió el proyecto impulsado por el Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa es necesaria para contener el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

El mandatario afirmó que el organismo "pierde un millón de dólares por día" y cuestionó la falta de medidas adoptadas por las gestiones anteriores para enfrentar el problema. "El objetivo es evitar que la Caja explote", remarcó.

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Frigerio aseguró que la reforma no afectará a los actuales jubilados y señaló que los haberes continuarán actualizándose. Indicó que los beneficiarios podrán comprobar en sus próximos recibos el incremento correspondiente a la última actualización del 3%, por lo que descartó que existan recortes en las prestaciones.

En ese sentido, sostuvo que las críticas al proyecto responden a "mentiras" y afirmó que los resultados permitirán despejar las dudas sobre el alcance de la reforma.

Cuestionamientos de Frigerio

El gobernador también cuestionó a las administraciones provinciales de las últimas dos décadas por no haber impulsado cambios para corregir el déficit previsional. Según expresó, la decisión de avanzar con la reforma responde al compromiso asumido durante la campaña de implementar transformaciones estructurales.

Asimismo, reconoció que la iniciativa genera resistencia en algunos sectores, aunque sostuvo que el Gobierno debe priorizar la sustentabilidad del sistema previsional y el interés del conjunto de la población entrerriana.

Frigerio explicó que el déficit responde a factores estructurales, como el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la relación entre trabajadores activos y jubilados. En ese marco, señaló que la reforma busca contener el desequilibrio financiero y garantizar la continuidad del sistema.

Por último, ratificó que la Provincia continuará reclamando al Gobierno nacional el pago de los fondos que, según sostuvo, le corresponden a Entre Ríos para financiar la Caja de Jubilaciones.