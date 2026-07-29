Gremios y jubilados se movilizan en Paraná por la reforma previsional. Fuerte operativo policial y actos de protesta frente a Casa de Gobierno.

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo.

Gremios, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales se movilizaron este miércoles en Paraná para rechazar el proyecto de reforma previsional que era debatido por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La protesta, convocada por la Multisectorial, se desarrolló frente a una Casa de Gobierno vallada y con un importante operativo de seguridad.

Las columnas partieron desde las inmediaciones de la Caja de Jubilaciones y marcharon por las calles Andrés Pazos y Santa Fe hasta la Plaza Carbó, donde se concentró el acto central. Participaron, entre otros, Agmer, Amet, Sitradu, ATE, APS, Sadop, AJER, la Federación de Jubilados, trabajadores de Vialidad, el MST y agrupaciones estudiantiles.

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Durante la manifestación se escucharon consignas contra los gobiernos nacional y provincial, mientras los asistentes desplegaron banderas, encendieron bengalas de colores y entonaron el Himno Nacional frente al edificio de la Casa Gris.

Protesta por la reforma

El acto incluyó una serie de discursos de representantes sindicales y de organizaciones de jubilados, quienes cuestionaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial y advirtieron sobre su impacto en el sistema previsional y en los ingresos de trabajadores y pasivos.

Entre los oradores estuvieron el dirigente de Sadop, Gustavo Bolzán; la secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza; representantes de Soever, ATE, AJER, APS, AMET y la Federación de Jubilados. El cierre estuvo a cargo del secretario general de Agmer, Abel Antivero, quien cuestionó el tratamiento legislativo de la iniciativa y llamó a sostener el plan de lucha.

Mientras avanzaba la sesión en la Cámara de Diputados, un grupo de manifestantes permaneció en las inmediaciones de la Casa de Gobierno siguiendo el debate a través de parlantes instalados en la plaza.

En el tramo final de la protesta se registraron momentos de mayor tensión, cuando algunos manifestantes quemaron papeles, cartones y una imagen del gobernador Rogelio Frigerio frente al vallado policial, mientras continuaban los cánticos y las batucadas.

La movilización concluyó sin incidentes de gravedad y con la permanencia de manifestantes frente al edificio gubernamental durante el desarrollo del debate legislativo.