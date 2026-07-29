Uno Entre Rios | La Provincia | gremios

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Gremios y jubilados se movilizan en Paraná por la reforma previsional. Fuerte operativo policial y actos de protesta frente a Casa de Gobierno.

29 de julio 2026 · 16:58hs
Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo.

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo.

Gremios, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales se movilizaron este miércoles en Paraná para rechazar el proyecto de reforma previsional que era debatido por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La protesta, convocada por la Multisectorial, se desarrolló frente a una Casa de Gobierno vallada y con un importante operativo de seguridad.

Las columnas partieron desde las inmediaciones de la Caja de Jubilaciones y marcharon por las calles Andrés Pazos y Santa Fe hasta la Plaza Carbó, donde se concentró el acto central. Participaron, entre otros, Agmer, Amet, Sitradu, ATE, APS, Sadop, AJER, la Federación de Jubilados, trabajadores de Vialidad, el MST y agrupaciones estudiantiles.

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio.

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Durante la manifestación se escucharon consignas contra los gobiernos nacional y provincial, mientras los asistentes desplegaron banderas, encendieron bengalas de colores y entonaron el Himno Nacional frente al edificio de la Casa Gris.

Protesta por la reforma

El acto incluyó una serie de discursos de representantes sindicales y de organizaciones de jubilados, quienes cuestionaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial y advirtieron sobre su impacto en el sistema previsional y en los ingresos de trabajadores y pasivos.

Entre los oradores estuvieron el dirigente de Sadop, Gustavo Bolzán; la secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza; representantes de Soever, ATE, AJER, APS, AMET y la Federación de Jubilados. El cierre estuvo a cargo del secretario general de Agmer, Abel Antivero, quien cuestionó el tratamiento legislativo de la iniciativa y llamó a sostener el plan de lucha.

Mientras avanzaba la sesión en la Cámara de Diputados, un grupo de manifestantes permaneció en las inmediaciones de la Casa de Gobierno siguiendo el debate a través de parlantes instalados en la plaza.

En el tramo final de la protesta se registraron momentos de mayor tensión, cuando algunos manifestantes quemaron papeles, cartones y una imagen del gobernador Rogelio Frigerio frente al vallado policial, mientras continuaban los cánticos y las batucadas.

La movilización concluyó sin incidentes de gravedad y con la permanencia de manifestantes frente al edificio gubernamental durante el desarrollo del debate legislativo.

gremios Casa de Gobierno Reforma previsional
Noticias relacionadas
Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia.

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria.

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos.

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

Colón lanza una agenda gratuita con deportes, teatro y circo para las vacaciones

"Un Finde para Jugar": Colón ofrecerá actividades gratuitas para las infancias

Ver comentarios

Lo último

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Ultimo Momento
El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Policiales
Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Ovación
La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

La FIFA investiga a la AFA por la bandera de Malvinas

La FIFA investiga a la AFA por la bandera de Malvinas

Un mundialista dirá presente en el inicio del campeonato de Paraná Campaña

Un mundialista dirá presente en el inicio del campeonato de Paraná Campaña

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

La provincia
El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Salud y Unicef fortalecen un programa para promover el desarrollo infantil en la primera infancia

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

Dejanos tu comentario