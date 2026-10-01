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Paraná reunió al sector turístico para mejorar la experiencia de los visitantes

En Paraná, prestadores, instituciones y trabajadores participaron de una jornada para fortalecer la articulación y mejorar la atención turística.

1 de octubre 2026 · 18:35hs
Paraná reunió al sector turístico para mejorar la experiencia de los visitantes.

Paraná reunió al sector turístico para mejorar la experiencia de los visitantes.

La Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (Empatur) realizaron este miércoles, en Sala Mayo, la Jornada de Retroalimentación Turística, un encuentro que convocó a trabajadores, instituciones y prestadores públicos y privados vinculados con la actividad.

La propuesta tuvo como objetivo intercambiar experiencias, ampliar el conocimiento sobre la oferta local y generar estrategias de articulación para mejorar la atención de quienes visitan la ciudad.

LEER MÁS: El Empatur busca consolidar a Paraná como destino turístico

La presidenta municipal, Rosario Romero, participó de la jornada y destacó la diversidad de propuestas históricas, culturales, deportivas y gastronómicas que ofrece Paraná. En ese sentido, remarcó la importancia de que quienes tienen contacto con los visitantes cuenten con información suficiente para orientarlos sobre las actividades disponibles.

“Si tenemos toda esa información, podemos ser mucho mejores anfitriones”, expresó Romero. También mencionó el futuro Paseo Cultural que vinculará el Centro Cultural Juan L. Ortiz con la Plaza Borges como un nuevo espacio que ampliará los atractivos de la ciudad.

Una mirada integral sobre la actividad en Paraná

La jornada se desarrolló en el marco del Día Mundial del Turismo y puso el foco en el papel que desempeñan distintos sectores en la experiencia de quienes llegan a Paraná.

El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, explicó que la iniciativa surgió de la mesa plural y participativa del ente. Destacó que el turismo no involucra únicamente a los prestadores específicos, sino también a quienes tienen contacto cotidiano con los visitantes.

“Una sonrisa, una buena devolución o consultar para poder asesorarlo son acciones muy importantes”, señaló.

En ese sentido, mencionó a trabajadores de la Policía, estaciones de servicio, taxis, remises, comercios y establecimientos gastronómicos y hoteleros, entre otros actores que intervienen en la experiencia turística.

Durante el encuentro, referentes de emprendimientos, restaurantes, atractivos y servicios compartieron sus propuestas y experiencias, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la oferta existente y fortalecer la articulación entre los distintos sectores.

Profesionalización y compromiso

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), Marcelo Barsuglia, valoró la convocatoria y la participación de los diferentes actores.

“Ver la cantidad de gente comprometida en una actividad como el turismo me emocionó mucho. Esto es parte de una profesionalización que se viene dando cada vez más en la ciudad”, afirmó.

Barsuglia también señaló que la experiencia de los visitantes trasciende los establecimientos que utilizan durante su estadía y alcanza al conjunto de la ciudad.

“Cuando el turista viene y le pasa algo en cualquier lugar, no dice que en tal hotel o restaurante le fue mal: habla del destino, de la ciudad”, sostuvo.

Transporte y conectividad

La actividad también contó con la participación de emprendedores vinculados con la movilidad y la conectividad regional.

Agustín Luti, propietario de Chofer, empresa de transporte que conecta Paraná con Santa Fe, destacó la importancia de acompañar el crecimiento de la actividad turística y explicó que el servicio surgió a partir de necesidades cotidianas de personas que se trasladan entre ambas ciudades por motivos laborales y de estudio.

Entre las prestaciones incorporadas mencionó una mayor frecuencia, el seguimiento de las unidades en tiempo real y la conectividad a bordo.

El encuentro permitió poner en común experiencias de trabajadores, instituciones y prestadores, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios y consolidar una oferta turística articulada entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

Paraná turístico
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