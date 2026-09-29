Miles de fieles acompañaron la procesión de San Miguel en Paraná.

La comunidad paranaense celebró al santo patrono de Entre Ríos con una procesión por el centro y una misa central frente a la histórica iglesia.

Miles de fieles se congregaron este martes en Paraná para celebrar a San Miguel Arcángel , patrono de Entre Ríos, con una procesión por las calles del centro y una misa central frente a la iglesia ubicada en Buenos Aires y Carlos Gardel. La celebración reunió a familias y creyentes en una jornada de fe y devoción.

La procesión comenzó sobre calle Buenos Aires y continuó por Santa Fe hasta llegar a calle Malvinas, para luego regresar por Buenos Aires rumbo al templo de San Miguel. Los fieles acompañaron el recorrido en una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario paranaense.

Una vez finalizada la procesión, la comunidad se concentra frente a la iglesia para participar de la misa central, en una jornada que también contará con la participación de la Banda de la Policía de Entre Ríos, que se encargará de poner música a la celebración para el cierre de la fiesta.

Durante la jornada, monseñor Raúl Martín destacó el significado de la celebración para toda la provincia y señaló: “Nos unimos a toda la provincia celebrando al mismo patrono. Es patrono de las tres diócesis”.

En ese sentido, el religioso remarcó la figura de San Miguel como protector de los fieles. “San Miguel nos cuida las espaldas. Es una manera de recibir lo que Dios nos quiere acercar a través de este custodio que se hace servidor suyo y también con nosotros para cuidarnos”, expresó.

Una iglesia histórica de Paraná

La Iglesia de San Miguel, ubicada en la esquina de Buenos Aires y Carlos Gardel, en pleno centro de Paraná, es una de las más reconocidas y antiguas de la ciudad. El templo lleva el nombre del patrono de Entre Ríos y presenta un estilo ecléctico con influencia del neogótico.

La celebración de este martes volvió a reunir a la comunidad paranaense alrededor del templo, en una jornada marcada por la fe, la tradición y el acompañamiento de cientos de vecinos.