El Empatur busca consolidar a Paraná como destino turístico.

Este miércoles se reunión el Empatur y avanzó en su agenda estratégica para consolidera a la ciudad de Paraná como destino turístico.

El Directorio del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) mantuvo este miércoles una nueva reunión de trabajo en Casa de la Costa, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo, la promoción y la planificación de la actividad turística en la ciudad.

Durante el encuentro se analizaron indicadores de la última temporada de verano y del reciente fin de semana largo, además de proyectar acciones para los próximos meses, con especial foco en Semana Santa, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para la capital entrerriana.

El subsecretario de Turismo y presidente del Empatur, Agustín Clavenzani, explicó que el espacio se sostiene por la determinación política del Ejecutivo que conduce Rosario Romero y que “permite tejer esquemas, proyecciones y planificaciones para fortalecer la actividad turística”.

Además, destacó la importancia de evaluar el desempeño reciente para pensar el futuro. En ese sentido, indicó que el último fin de semana largo registró un 50% de ocupación hotelera y un importante movimiento excursionista que dinamizó sectores como la gastronomía, los paseos de compras y el comercio local.

Además, anticipó que se trabaja en una estrategia de promoción para posicionar a Paraná de cara a Semana Santa en mercados regionales y nacionales. “Estamos invitando a quienes aún no definieron su destino a que elijan Paraná, que es una excelente opción para disfrutar”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el fortalecimiento del turismo de reuniones. En ese marco, se avanzó en la planificación de acciones en la ciudad de Buenos Aires orientadas a captar eventos, mediante el vínculo con Hosted Buyers y Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), actores clave en la toma de decisiones del sector. La iniciativa se enmarca en el trabajo del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones, con el objetivo de seguir posicionando a la ciudad en este segmento.

Más voces tras el encuentro

Desde el sector privado, el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, valoró el movimiento generado durante los fines de semana largos y destacó que “la ciudad toma otro matiz”, con mayor actividad en gastronomía, espacios públicos y propuestas recreativas.

En relación a Semana Santa, remarcó que se trata de “una de las fechas más importantes del calendario turístico”, y adelantó que el sector se prepara con propuestas específicas, como menús típicos y eventos gastronómicos.

La reunión ratificó el trabajo articulado entre los distintos actores que integran el Ente, con una mirada estratégica orientada a consolidar a Paraná como un destino competitivo, con propuestas durante todo el año y capacidad para atraer tanto visitantes como eventos de relevancia.