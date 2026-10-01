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Murió Peppino Mazzullo: fue la histórica voz de Topo Gigio

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo fue la voz del Topo Gigio durante 45 años. Falleció a los 100 años, en la localidad italiana de Messina.

1 de octubre 2026 · 18:22hs
Murió Peppino Mazzullo

Murió Peppino Mazzullo, quien fue la histórica voz de Topo Gigio. 

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo murió a los 100 años, en su casa de la localidad italiana de Messina, este miércoles. Se trata de un hombre que dejó una imborrable huella en la televisión internacional, por su inolvidable rol como la voz oficial de Topo Gigio.

El círculo íntimo del artista anunció que el funeral se realizará este jueves 1 de octubre, a partir de las 15.30, en la iglesia de San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga.

LEER MÁS: Murió María Perego, la mamá de Topo Gigio

La voz del Topo Gigio

Mazzullo había nacido el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga y había celebrado su centenario junto a familiares, amigos y vecinos de su pueblo, donde había regresado a vivir tras retirarse de los escenarios.

El vínculo entre Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961 y se extendió hasta 2006, período durante el cual construyó la voz y parte de la personalidad del célebre personaje infantil creado por Maria Perego.

El actor también participó junto a Topo Gigio en el reconocido programa estadounidense The Ed Sullivan Show y desarrolló una extensa trayectoria en el teatro, la radio y la televisión italiana. Además, interpretó a Richetto, uno de los personajes vinculados al tradicional festival infantil italiano Zecchino d'Oro.

La carrera de Mazzullo quedó especialmente asociada a frases del personaje como “Ma cosa mi dici mai?”, expresión que, según medios italianos, fue incorporada por el propio actor a la identidad de Topo Gigio.

Murió Peppino Mazzullo Topo Gigio
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