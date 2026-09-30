En Paraná ya se palpita la 18ª edición del KO Al Límite

Ya se palpita la 18ª edición del KO Al Límite , el festival de deportes de combates en Paraná donde se desarrollarán más de 30 peleas. El evento se llevará a cabo el sábado 10 de octubre, a partir de las 19, en el estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia.

Entre toda la cartelera, que contará con combates de artes marciales mixtas, muay thai, kickboxing y K1, habrá cuatro peleas profesionales. Para estos compromisos el pesaje oficial se realizará el viernes 9, a partir de las 19 en el Casino Neo del Hotel Howard Johnson Mayorazgo (Av. Luis Etchevehere 331).

Las entradas anticipadas pueden conseguirlas en el gimnasio del Centro Marcial Sin Límites, en Avenida Almafuerte 2567, a un valor de 30.000 mil pesos. También los interesados pueden consultar al Instagram @cmsl.oficial. El día del evento, los boletos en puerta tendrán un valor de 40.000 pesos.

El KO Al Límite que se viene

“Está todo listo para una nueva edición de este evento y sólo resta que lleguen los días. Primero, el del pesaje de las peleas profesionales y, después, que llegue el festival. Habrá cuatro peleas profesionales, una de MMA que será protagonizada por el Chulo Cáceres de Diamante contra Lucas Molina de Buenos Aires, que será un hermoso enfrentamiento. También estará la pelea de kickboxing entre Brandon Villalba de Oro Verde contra Facundo Farías de Rosario. Además, tendremos la vuelta de la Topadora Sosa, que hacía mucho que no peleaba, y se enfrentará nuevamente con Mauricio Quintero de Rosario, a quien ya noqueó hace unos años y su rival viene con ganas de revancha. Mientras que la pelea estelar lo tendrá a Alan Rollero, que debutará en muay thai, contra Luis Ortiz de Buenos Aires, en la modalidad extreme, que es con los guantines de MMA de cuatro onzas. Será una noche de mucha adrenalina”, le contó a Ovación el organizador de la velada, Javier Martínez, director del Centro Marcial Sin Límites.

“También tendremos peleas semiprofesionales y amateurs –prosiguió–. Entre los combates destacados estará el de Emanuel López, de la Academia Champ, quien defiende el título KO Al Límite por tercera vez ante Gustavo Cáceres. Si López vuelve a ganar, se consagrará como el campeón de la categoría Hasta 64 kilos de kickboxing. Serán unas 30 peleas en distintas modalidades para que la gente pueda disfrutar de un lindo evento”.

Además, Buba Martínez contó que siempre es un desafío para él redoblar la apuesta y seguir organizando este tipo de espectáculos: “Es un desafío grande que se realiza para que el deporte siga creciendo en la ciudad y que los peleadores locales tengan continuidad. Por suerte se realizan eventos cada vez más seguido y eso es muy positivo para todos. Los deportistas tienen la posibilidad de poner en práctica lo que aprenden en los gimnasios. No es fácil organizar este tipo de eventos, es cansador y estresante, pero es un esfuerzo que vale la pena”.

Javier Martínez habló sobre su nuevo lugar

El Centro Marcial Sin Límites dejó su antiguo gimnasio de Avenida Zanni para trasladarse a su nueva sede, sita en Avenida Almafuerte 2567. “Hace más de un mes que nos mudamos y continuamos con las actividades que veníamos realizando. Tenemos boxeo, taekwondo para niños y adolescentes, MMA y kickboxing para niños, kickboxing y muay thai para adultos. La sala de musculación está abierta desde las 8 hasta las 11 y desde las 16 a las 21. Hay mucha actividades que ofrecemos en el gimnasio”, contó Martínez.

Víctor Ludi/UNO

Además, el entrenador profundizó sobre lo importante que es que los niños aprendan a defenderse: “En el kickboxing para niños se enseñan las técnicas, pero se trabaja con juegos y otras actividades acordes a las distintas edades. Los niños van aprendiendo a desenvolverse y van forjando su carácter a través de la disciplina y el deporte. Y en la MMA se utiliza una metodología similar, adaptándose a las características de la disciplina ya que los niños practican el grappling, que es la lucha, y el striking, que es el combate de pie. A los niños se les inculca el respeto hacia los entrenadores y sus compañeros, y ellos saben que cuando los profes lo ordenan se termina las actividades. No se les enseña a lastimar a nadie, sino que se les brinda una herramienta de defensa para la vida. Vienen chicos desde los seis hasta los 13 años y es increíble los cambios positivos que van teniendo, porque los más tímidos se sienten con más confianza y los que son más inquietos aprenden a calmarse. Los deportes de combates te brindan herramientas para la vida y, si las aprendés desde chico, es todo más fácil”.