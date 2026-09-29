"La consagración de la Primavera" llega a La Vieja Usina

La obra de Rodolfo Romero, inspirada en la pieza de Igor Stravinsky, se presentará el 10 de octubre a las 21 en la Sala Kuttel de La Vieja Usina

“La consagración de la Primavera”, espectáculo de Rodolfo Romero basado en la obra de Igor Stravinsky, se presentará el sábado 10 de octubre a las 21 en la Sala Kuttel de La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861, Paraná. La propuesta plantea una mirada contemporánea sobre el ritual, el sacrificio y las distintas formas en que los cuerpos se relacionan.

La obra reúne a ocho intérpretes masculinos que atraviesan en escena una ceremonia que los transforma. A través del movimiento, aparecen la masculinidad, la tensión, la violencia, el deseo, el encuentro y la vulnerabilidad como territorios de exploración.

La propuesta parte del universo de la obra original de Stravinsky, que evoca un ritual pagano de la antigua Rusia en el que una joven es elegida para ser sacrificada con el objetivo de propiciar la llegada de la primavera. Sobre las ideas de ritual y sacrificio, la versión de Romero construye un nuevo recorrido escénico protagonizado íntegramente por varones.

A través de conjuntos, solos y dúos, los cuerpos transitan diferentes dimensiones de la masculinidad. La obra se mueve desde la rigidez hacia el desborde, desde lo individual hacia lo colectivo y desde la resistencia hacia la entrega.

En ese recorrido aparecen también los mandatos, los juegos y los patrones que atraviesan las formas de relacionarse y que persisten en el presente. La escena propone así desmontar las corazas asociadas a determinadas formas de masculinidad para dejar al descubierto aquello que suele permanecer oculto: la sensibilidad, el afecto y la vulnerabilidad.

“Un ritual contemporáneo donde el cuerpo deja de representar para atravesar” es una de las premisas de la propuesta. Más que reproducir el argumento de la obra original, la versión de Romero toma sus ideas centrales para construir una experiencia escénica propia.

La pregunta que atraviesa el espectáculo es también una invitación al público: ¿qué parte de nosotros debe caer para que algo nuevo pueda nacer? Desde allí, el sacrificio adquiere otra dimensión y se transforma en una reflexión sobre aquello que cada cuerpo debe dejar atrás para poder encontrarse con los demás.

“La consagración de la Primavera” se presentará el 10 de octubre a las 21 en la Sala Kuttel de La Vieja Usina, Gregoria Matorras 861, Paraná. La entrada general tiene un valor de $20.000. Entradas en el siguiente link o comunicarse al 3435140918.