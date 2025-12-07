Paraná inició este domingo un nuevo servicio de trsnporte urbano de pasajeros

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, compartió una foto y un video en sus redes sociales y se refirió al inicio de la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de la empresa San José UTE. " Hoy amanecimos con un nuevo sistema de transporte público en funcionamiento en nuestra ciudad: unidades cero kilómetro y una aplicación de seguimiento en tiempo real al servicio de los vecinos".

"Durante décadas, los paranaenses esperamos un cambio para bien, y hoy comenzamos a hacerlo realidad. Como ciudad capital, merecemos un transporte acorde al crecimiento que hemos tenido y a las necesidades de nuestra gente", prosiguió.

"Quiero agradecer la comprensión y el acompañamiento de todo el cuerpo legislativo y de la comunidad en general, que transitó con paciencia este proceso de participación ciudadana, diálogo y escucha. Ese camino permitió concretar el llamado a licitación que abrió las puertas para que una nueva empresa invirtiera en Paraná. El servicio ya está en marcha. Ahora se abre el desafío de seguir ajustándolo y mejorándolo día a día, en función del uso y las experiencias de quienes lo utilizan. Nuestro objetivo es que cada vez más paranaenses elijan el colectivo como una opción confiable y eficiente para moverse por la ciudad. Estamos muy felices por este paso histórico: merecemos viajar mejor, merecemos llegar a tiempo", expresó.

La nueva concesión

Desde la jornada de este domingo, en la ciudad de Paraná comienza a operar un sistema completamente renovado de transporte urbano de pasajeros, resultado de un proceso licitatorio que se extendió durante meses e incorporó diversas instancias de participación ciudadana. La Municipalidad presentó la nueva flota compuesta por 77 colectivos cero kilómetro, que estarán a cargo de la empresa San José y que representan un cambio sustancial en la movilidad cotidiana de miles de vecinos.

Las unidades incorporan aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, dispositivos de geolocalización y motores de menor impacto ambiental, ya que el 20% funciona a GNC. Este salto tecnológico se complementa con un esquema de pago diversificado que incluye SUBE, tarjetas propias, códigos QR y billeteras digitales, con el objetivo de agilizar el acceso y mejorar la experiencia de viaje.

El municipio destacó que el rediseño del servicio no se limita a la renovación vehicular, sino que apunta a un modelo integral centrado en la eficiencia, la sustentabilidad y la transparencia operativa. Durante el proceso se mantuvieron reuniones con instituciones barriales, organizaciones sociales y usuarios frecuentes, lo que permitió ajustar trazas, horarios y criterios de conectividad para responder a demandas históricas vinculadas a la frecuencia, la cobertura y la seguridad.

Los recorridos en Paraná

Los nuevos recorridos contemplan nodos estratégicos como hospitales, centros educativos, dependencias estatales y áreas comerciales, buscando articular de manera más ordenada los desplazamientos en toda la ciudad. En total, son 11 líneas que cubren completamente el ejido urbano —ahora denominadas con letras—: cuatro de ellas presentan ramales con variantes en sus cabeceras, tres corresponden a trazas nuevas y las restantes mantienen recorridos similares a los anteriores. Las líneas fueron acordadas hasta marzo y permanecen abiertas a modificaciones que permitan mejorar la prestación.

Uno de los ejes más relevantes del nuevo esquema es la incorporación de herramientas tecnológicas que brindan información en tiempo real. Ya está disponible “Arriba Paraná”, la aplicación oficial del sistema, que permitirá consultar recorridos, paradas más cercanas, frecuencias y ubicación exacta de las unidades. La plataforma también cuenta con canales de atención directa para reportar situaciones, realizar consultas y acceder a datos actualizados sobre el funcionamiento del servicio.

Los nuevos recorridos, que pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial del municipio, incluyen ajustes orientados a mejorar la conectividad entre distintos sectores urbanos, reducir tiempos de viaje y garantizar mayor previsibilidad para quienes dependen diariamente del transporte público. La información actualizada podrá consultarse a través de la aplicación y la página web exclusiva, donde se visualizará el movimiento de cada unidad gracias a los GPS incorporados en la flota.

En materia de frecuencia, se prevé mayor previsibilidad y mejoras sostenidas a partir del monitoreo permanente del sistema. Respecto a la tarifa, el municipio informó que se mantendrán los valores actuales. En cuanto a las paradas, se anticipó que habrá una optimización general con el objetivo de reducir los tiempos de recorrido y mejorar la circulación. El detalle completo se dará a conocer una vez que la aplicación y el sitio web estén plenamente operativos, ya que ambos concentrarán la información oficial del sistema en tiempo real.

En el marco de la puesta en marcha del nuevo Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, la Municipalidad confirmó que “Arriba Paraná” ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas virtuales. La aplicación ofrece un mapa interactivo con los recorridos y un menú de herramientas destinadas a mejorar la experiencia de viaje, a partir de los datos transmitidos por el sistema de geolocalización de las unidades.

Este domingo, y según la denuncia de habituales pasajeros, algunas líneas de colectivos habían suspendido el servicio habitual, lo que generó malestar entre los usuarios.