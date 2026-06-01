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Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 personas heridas

Un grave accidente se registró a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana, cuando un micro de pasajeros de Concordia colisionó contra un camión.

1 de junio 2026 · 18:50hs
Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 persona heridas.

Campana Noticias

Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 persona heridas.
Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 persona heridas.

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Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 persona heridas.

Un grave accidente se registró este lunes a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana, cuando un micro de pasajeros de Concordia colisionó contra un transporte de carga debido a las demoras generadas por una obra en la calzada, dejando como saldo a varias personas hospitalizadas y un intenso operativo de rescate.

Los datos del accidente

El accidente ocurrió minutos después del mediodía en la mano que circula hacia la provincia de Buenos Aires, a la altura del supermercado mayorista Maxiconsumo.

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Según las primeras informaciones, el tránsito en la zona comenzó a reducir su velocidad de manera brusca debido a la presencia de conos y señalización por trabajos de mantenimiento en la ruta. Esta frenada colectiva sorprendió a un colectivo de la empresa Estrella Tours, oriundo de la ciudad de Concordia, que terminó incrustándose violentamente contra la parte trasera de un camión Volvo. En la misma secuencia, un automóvil Volkswagen Vento se vio involucrado, aunque afortunadamente sus cuatro ocupantes resultaron ilesos.

El impacto dejó al chofer del micro atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, lo que obligó a desplegar un complejo operativo de rescate a cargo de los Bomberos Voluntarios de Campana, quienes trabajaron intensamente para lograr su liberación. Paralelamente, los equipos de emergencia atendieron a más de una docena de pasajeros que viajaban en la unidad.

Se trataba de un contingente que regresaba a su ciudad de origen, Concordia, tras haber realizado una jornada de compras en Capital Federal. Tras las evaluaciones primarias en el lugar, 12 personas debieron ser trasladadas a centros de salud locales mediante unidades del SAME y de los propios bomberos para recibir asistencia especializada, debiendo sumarse personal al área de emergentología del hospital para abastecer la demanda, indicó Campana Noticias.

Las autoridades trabajaron en el lugar para remover los vehículos siniestrados y normalizar la circulación, que se vio severamente afectada durante varias horas por el despliegue de las ambulancias y las tareas de los servidores públicos. La investigación judicial buscará determinar las responsabilidades específicas, aunque todo apunta a la imprudencia y la falta de distancia de frenado en un sector donde la señalización vial exigía una reducción de velocidad preventiva.

Concordia Panamericana Accidente
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