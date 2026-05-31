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El Cuarteto de Nos reunió a fanáticos de toda la provincia en Paraná

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos se presentó este sábado por la noche en Hierlam XL, en Paraná, ante una sala repleta

31 de mayo 2026 · 13:16hs
La banda uruguaya El Cuarteto de Nos se presentó este sábado por la noche en Hierlam XL

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos se presentó este sábado por la noche en Hierlam XL, en Paraná, ante una sala repleta

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos se presentó este sábado por la noche en Hierlam XL, en Paraná, ante una sala repleta y con la presencia de seguidores llegados desde distintos puntos de Entre Ríos.

Cuarteto de Nos

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El grupo encabezado por Roberto Musso ofreció un show que recorrió gran parte de su trayectoria, con un repertorio que incluyó varios de los temas más reconocidos de su carrera. Durante más de una hora y media, el público acompañó cada canción, cantó los clásicos y sostuvo un clima de entusiasmo constante.

La presentación formó parte de la gira con la que la banda continúa recorriendo escenarios de Argentina y Latinoamérica. En Paraná, la convocatoria volvió a demostrar el fuerte vínculo que El Cuarteto de Nos mantiene con el público de la región, que respondió con una importante presencia y convirtió la noche en uno de los encuentros musicales más convocantes y esperados del fin de semana.

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Cuarteto de Nos Hierlam Paraná
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